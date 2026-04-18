بعد أمم أفريقيا.. خطة من اتحاد الكرة لتطوير منتخبات مصر النسائية

كشفت فايزة حيدر، لاعبة منتخب مصر سابقة ومدربة سيدات اليرموك السعودي حاليا، مشاركتها في استراتيجية الاتحاد المصري لتطوير الكرة النسائية.

استراتيجية 2038 لتطوير منتخبات مصر للسيدات

قالت فايزة حيدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "هناك خطة من الدولية للتطوير 2038، وحدث تواصل معي من الاتحاد المصري لكرة القدم، وبعد أمم أفريقيا سنجلس وسأشارك في استراتيجية تطوير الكرة النسائية، ولدي خطة كبيرة إن شاء الله نفيد المنتخبات كلها".

موعد أمم أفريقيا للسيدات

تقام بطولة أمم أفريقيا للسيدات، خلال الفترة من 25 يوليو حتى 16 أغسطس المقبل، في المغرب، بمشاركة منتخب مصر للسيدات، للمرة الثالثة في تاريخه.

ويشارك منتخب مصر في أمم أفريقيا للسيدات، ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم نيجيريا، زامبيا ومالاوي.

وجاءت مشاركة منتخب مصر في البطولة، رغم توديع التصفيات، بعد قرار الاتحاد الأفريقي بزيادة عدد المنتخبات المشاركة من 12 إلى 16.

