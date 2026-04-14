على طريقة الرجال.. منتخب مصر للسيدات يفوز على السعودية وديا

فاز منتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية، على نظيره السعودي، بثنائية مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما من قليل.

منتخب مصر للسيدات يفوز على السعودية

افتتحت البندري مبارك التسجيل لصالح المنتخب السعودي، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها، قبل أن يعود المنتخب المصري في الشوط الثاني.

وسجلت نادين غازي التعادل لمنتخب مصر في الشوط الثاني من عمر اللقب، قبل أن تسجل منار السيد الهدف الثاني في الدقيقة 73.

وفي الدقيقة 7 من الوقت بدل الضائع من المباراة، تعرضت سالي منصور قائدة منتخب مصر للطرد، بعد تلقيها بطاقة الصفراء الثانية.

ويخوض منتخب مصر للسيدات مباراتين وديتين أمام المنتخب السعودي، استعدادا لكأس الأمم الأفريقية 2026، ومن المقرر أن يقام اللقاء الثاني يوم 18 المقبل.

جدير بالذكر أنه سبق واكتسح منتخب مصر الأول لكرة القدم رجال، نظيره السعودي برباعية نظيفة، في لقاء ودي جمعهما خلال فترة التوقف الدولي الماضية.

"شخصنة وتناقض".. أبو تريكة يهاجم أرني سلوت بسبب صلاح

رسميا إنتر ميامي يلعن رحيل مدربه خافيير ماسكيرانو عن الفريق



