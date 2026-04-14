مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الاتحاد السكندري

2 1
20:00

زد

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

1 1
20:00

الإسماعيلي

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

0 2
21:00

باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

1 2
21:00

برشلونة

دوري أبطال آسيا للنخبة

الاتحاد

1 0
20:00

الوحـــدة

جميع المباريات

إعلان

على طريقة الرجال.. منتخب مصر للسيدات يفوز على السعودية وديا

كتب : هند عواد

09:39 م 14/04/2026
  • عرض 3 صورة
    مواجهة منتخب مصر والسعودية الودية (2)
    مواجهة منتخب مصر والسعودية الودية (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

فاز منتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية، على نظيره السعودي، بثنائية مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما من قليل.

منتخب مصر للسيدات يفوز على السعودية

افتتحت البندري مبارك التسجيل لصالح المنتخب السعودي، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها، قبل أن يعود المنتخب المصري في الشوط الثاني.

وسجلت نادين غازي التعادل لمنتخب مصر في الشوط الثاني من عمر اللقب، قبل أن تسجل منار السيد الهدف الثاني في الدقيقة 73.

وفي الدقيقة 7 من الوقت بدل الضائع من المباراة، تعرضت سالي منصور قائدة منتخب مصر للطرد، بعد تلقيها بطاقة الصفراء الثانية.

ويخوض منتخب مصر للسيدات مباراتين وديتين أمام المنتخب السعودي، استعدادا لكأس الأمم الأفريقية 2026، ومن المقرر أن يقام اللقاء الثاني يوم 18 المقبل.

جدير بالذكر أنه سبق واكتسح منتخب مصر الأول لكرة القدم رجال، نظيره السعودي برباعية نظيفة، في لقاء ودي جمعهما خلال فترة التوقف الدولي الماضية.

اقرأ أيضًا:

"شخصنة وتناقض".. أبو تريكة يهاجم أرني سلوت بسبب صلاح

رسميا إنتر ميامي يلعن رحيل مدربه خافيير ماسكيرانو عن الفريق

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر السعودية كأس الأمم الأفريقية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد 7 أيام.. استخراج "سوستة" من معدة طفلة في كفر الشيخ - صور
أخبار المحافظات

هنا الزاهد تتألق بإطلالة "كاجوال" أوروبية في شوارع باريس
زووم

بالصور| درة تشارك جمهورها لحظات مختلفة من حياتها
زووم

4 ملفات في لقاء وزير الخارجية ونظيره الأمريكي.. بينها إيران وسلاح حماس
شئون عربية و دولية

بينها الإمارات.. أمريكا تهدد 3 دول بسبب معاملات إيران المصرفية
شئون عربية و دولية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أسرار الفراعنة.. زاهي حواس يكشف حقائق مثيرة عن الآثار و"ما خفي تحت الأرض" -فيديو
رسميا.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 بعد اعتماد الوزير