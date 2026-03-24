الدوري المصري الممتاز - سيدات

الطيران

0 10
14:30

الأهلي

كرة السلة

الاتحاد السكندري

75 80
18:00

الزمالك

كرة السلة

الأهلي

3 0
20:00

المصرية للاتصالات

بعد 10 أهداف من الأهلي.. انسحاب جديد في الدوري المصري للسيدات

كتب : هند عواد

06:32 م 24/03/2026
شهدت الجولة 24 من الدوري المصري للسيدات موسم 2025-2026، انسحابا جديدا لفريق الطيران، بعد استقباله 10 أهداف.

الطيران ينسحب من مباراة الأهلي

فاز الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي على الطيران، بنتيجة 10-0، قبل أن ينسحب الأخير بعد مرور 47 دقيقة فقط من المباراة.

وجاء انسحاب الطيران بعد وصول عدد اللاعبات في الملعب إلى 6 لاعبات، وتستخدم هذه الطريقة في الدوري المصري للسيدات، للتحايل على القوانين والهروب من عقوبات الانسحاب المباشر، إذ تمنع قوانين فيفا استكمال المباراة إذ كان أي من الفريقين يتكون من أقل من سبعة لاعبين.

وافتتحت نورا خالد التسجيل لصالح الأهلي، قبل أن تضيف ميا داردن ثلاثة أهداف والمحترفة بيرندا إيبكا هي الأخرى 3 أهداف، فيما سجلت الفلسطينية نور يوسف هدفين و مواطنتها نادين محمد هدف.

نتائج الجولة في الدوري المصري للسيدات

جاءت نتائج الجولة في الدوري المصري للسيدات، كالآتي:
الطيران 0-10 الأهلي
بيراميدز 4-0 اتحاد بسيون
مسار 6-2 المقاولون العرب
إنبي 0-2 بالم هيلز
زد 3-0 المصري البورسعيدي
الزمالك 2-0 رع
ساك 1-4 البنك الأهلي

جدير بالذكر أن الدور الأول من الدوري المصري للسيدات، شهد 5 انسحابات، يمكن الإطلاع على التفاصيل من هنا.

يطاردهما "المرشد الميت".. هل تكتب حرب إيران نهاية ترامب ونتنياهو؟
مشكلة الملايين.. لماذا نشعر بالنعاس بعد الأكل؟
"سيكو سيكو" و"جوازة توكسيك".. تعرف على خريطة " أفلام نتفليكس لـ شهر مارس
بعد كشف بئر "سكال 1"… خبير طاقة: الصحراء الغربية تقود إنتاج النفط بنسبة
