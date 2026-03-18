دوري أبطال أوروبا

برشلونة

19:45

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

توتنهام هوتسبر

22:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

22:00

أتالانتا

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

22:00

جالاتا سراي

كأس خادم الحرمين الشريفين

الخلود

21:00

الاتحاد

كأس خادم الحرمين الشريفين

أهلي جدة

21:00

الهلال

كرة السلة

الأهلي

21:00

سبورتنج

الزمالك يفوز 9-0.. نتائج الجولة 23 من الدوري المصري للسيدات

كتب : هند عواد

01:07 م 18/03/2026

لاعبات نادي الزمالك

شهدت الجولة 23 من الدوري المصري للسيدات، تعثر مسار حامل لقب المسابقة ومتصدر جدول ترتيب الدوري الحالي، فيما اكتسح الزمالك اتحاد بسيون بتساعية نظيفة.

نتائج الجولة 23 من الدوري المصري للسيدات

فاز الأهلي على زد بثنائية نظيفة، ليثأر الأحمر من الفريق بعد تعادله معه 2-2- في الدور الأول، فيما عاد فريق السيدات بنادي الزمالك للانتصارات بعد تلقيه الهزيمة الأكبر في مسيرته.

واكتسح الزمالك اتحاد بسيون، بنتيجة 9-0ن وذلك بعدها خسر المباراة السابقة من بالم هيلز بنتيجة 9-2.

وانتهت مباراة الديربي بين مسار حامل اللقب ووادي دجلة الأكثر تتويجا، بالتعادل السلبي، ليتقلص الفارق بين مسار والأهلي إلى 3 نقاط.

وجاءت نتائج الجولة كالآتي:

الأهلي 2-0 زد

اتحاد بسيون 0-9 الزمالك

بالم هيلز 4-0 بيراميدز

وادي دجلة 0-0 مسار

المصري البورسعيدي 0-1 المقاولون العرب

رع 3-0 ساك

البنك الأهلي 8-0 الطيران

وتقام آخر مباراة في الجولة بين مودرن سبورت وإنبي، في التاسعة مساء اليوم الأربعاء.

