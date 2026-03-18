الزمالك يفوز 9-0.. نتائج الجولة 23 من الدوري المصري للسيدات

شهدت الجولة 23 من الدوري المصري للسيدات، تعثر مسار حامل لقب المسابقة ومتصدر جدول ترتيب الدوري الحالي، فيما اكتسح الزمالك اتحاد بسيون بتساعية نظيفة.

نتائج الجولة 23 من الدوري المصري للسيدات

فاز الأهلي على زد بثنائية نظيفة، ليثأر الأحمر من الفريق بعد تعادله معه 2-2- في الدور الأول، فيما عاد فريق السيدات بنادي الزمالك للانتصارات بعد تلقيه الهزيمة الأكبر في مسيرته.

واكتسح الزمالك اتحاد بسيون، بنتيجة 9-0ن وذلك بعدها خسر المباراة السابقة من بالم هيلز بنتيجة 9-2.

وانتهت مباراة الديربي بين مسار حامل اللقب ووادي دجلة الأكثر تتويجا، بالتعادل السلبي، ليتقلص الفارق بين مسار والأهلي إلى 3 نقاط.

وجاءت نتائج الجولة كالآتي:

الأهلي 2-0 زد

اتحاد بسيون 0-9 الزمالك

بالم هيلز 4-0 بيراميدز

وادي دجلة 0-0 مسار

المصري البورسعيدي 0-1 المقاولون العرب

رع 3-0 ساك

البنك الأهلي 8-0 الطيران

وتقام آخر مباراة في الجولة بين مودرن سبورت وإنبي، في التاسعة مساء اليوم الأربعاء.

بالفيديو.. الزمالك يتلقى الهزيمة الأكبر في تاريخه بدوري السيدات

في مواجهة جينيس.. الزمالك يجهز البدلاء والمصابين لموقعة الكونفدرالية



