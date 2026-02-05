قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لخمسة متهمين (حضورياً وغيابياً)، لادانتهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تصنيع المواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية سريعة الطلقات، وفرض السيطرة بمنطقة وادي فيران.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبدالمجيد، وحامد إبراهيم عبدالقادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور عبدالناصر محمد، وكيل النيابة، وسكرتارية تحقيق محمد عبدالستار وأحمد عبدالباسط.

تعود تفاصيل الواقعة إلى أغسطس الماضي، حينما وردت معلومات دقيقة للأجهزة الأمنية تفيد بقيام المدعو "خ. ح" وآخرين باتخاذ منزل بمنطقة "وادي إجباري" التابعة لوادي فيران بمدينة أبورديس مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وكشفت التحريات أن التشكيل استغل الطبيعة الجبلية الوعرة لإقامة مصنع متكامل لإنتاج المخدرات، مع فرض السيطرة وترويع المواطنين باستخدام أسلحة غير مرخصة.

عقب تقنين الإجراءات، حاصرت القوات المهاجمة وكر المتهمين، حيث رصدت سيارة "تاكسي" أمام المنزل وأحد العناصر يحمل سلاحاً نارياً "متعدد الطلقات"، ومع وصول القوات، حاول المتهمون استغلال خبرتهم بالدروب الجبلية والفرار وسط الصخور، تاركين خلفهم سلاحهم الآلي وبداخله 12 طلقة.

ونجحت القوات في ضبط أحد المتهمين، والذي تبين أنه يعمل "حارس أمن" بمجلس مدينة أبورديس، وبمواجهته أقر بعمله حارساً للمنزل وعلمه بنشاط تصنيع المواد المخدرة.

بتفتيش الوكر، عثرت أجهزة الأمن على "ترسانة" من أدوات التصنيع والمواد المخدرة شملت: 1700 قطعة من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى 300 قطعة أخرى مطبوع عليها علامة "نمرود"، و60 جوالاً من نبات البانجو المخدر، ومكبس هيدروليكي، ماكينة فرم بموتور، 7 استمبات معدنية، استمبة بلاستيك تحمل اسم "نمرود"، وماكينة تغليف أكياس، وميزان حساس عليه آثار خلط المواد المخدرة، وأوانٍ كبيرة تستخدم في المزج.

تم التحفظ على السيارة المستخدمة والمضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 337 جنح أبورديس لسنة 2025، وبالعرض على النيابة العامة بمدينة رأس سدر، أمرت بحبس المتهم وطلب سرعة ضبط الهاربين، وإيداع المواد المخدرة مخازن مديرية الزراعة،

وجرى إحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، وقُيدت برقم 1047 كلي جنوب سيناء لسنة 2025، وبجلسة اليوم الخميس، قضت محكمة جنايات جنوب سيناء بالسجن المشدد للمتهمين الخمسة حضوريًا وغيابيًا.