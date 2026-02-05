قال محمود عمر عبد الوهاب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن مستشفى أبوقرقاص المركزي حقق أداءً طبيًا متميزًا خلال شهر يناير 2026، بعدما قدم خدمات علاجية وتشخيصية متكاملة لأكثر من 20 ألف مواطن، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم خدمة طبية آمنة وعالية الجودة لأبناء المحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة أن المستشفى شهد إقبالًا كثيفًا يعكس ثقة المواطنين في مستوى الخدمات المقدمة، حيث استقبلت العيادات الخارجية 20 ألفًا و874 مستفيدًا، فيما تعامل قسم الطوارئ مع 6 آلاف و410 حالات على مدار الشهر.

وأضاف أن المستشفى أجرى 193 عملية جراحية، شملت 86 عملية دقيقة، بينها 77 عملية كبرى و9 عمليات ذات مهارة خاصة، إلى جانب 32 عملية متوسطة و28 عملية صغرى، فضلًا عن إجراء 47 عملية جراحية بالعيادات الخارجية.

وأكد أن الأقسام الحرجة قدمت خدمات مكثفة، حيث تم استقبال 62 حالة بالرعاية المركزة و52 حالة بعناية الأطفال، إضافة إلى دخول 60 حالة بقسم الحضانات (المبتسرين). كما قدم قسم الغسيل الكلوي 2,651 جلسة غسيل كلوي لـ243 مريضًا.

وأشار إلى أن قسم النساء والتوليد استقبل 60 حالة ولادة، بواقع 39 ولادة طبيعية و21 عملية قيصرية، إلى جانب إجراء 9,869 تحليلًا معمليًا لـ2,750 مستفيدًا، وتسكين 481 حالة بالأقسام الداخلية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأعلن وكيل وزارة الصحة عن افتتاح وحدة للعلاج الطبيعي للأطفال من ذوي الهمم، لتقديم خدمات متخصصة تسهم في تخفيف الأعباء عن أسرهم، إلى جانب افتتاح حضانة لأبناء العاملين بالمستشفى، بما يوفر بيئة عمل مستقرة وداعمة للأطقم الطبية والإدارية.

وشدد على استمرار الجهود لرفع كفاءة الأقسام الطبية وتطوير مستوى الخدمات الصحية بمستشفى أبوقرقاص المركزي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية الدولة للنهوض بالقطاع الصحي.