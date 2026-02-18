قبل أمم أفريقيا.. مدرب جديد لمنتخب مصر للسيدات

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين محمد كمال مدربا للمنتخب الأول لكرة القدم النسائية، استعدادا لكأس الأمم الأفريقية للسيدات.

وأشار الاتحاد المصري لكرة القدم، إلى أن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية، يضم كل من، إنجي أحمد عطية، مدرب عام، محمد عرفات، مدرب حراس مرمى ومحمد عادل، المعد البدني.

ووجه الاتحاد المصري الشكر إلى أميرة يوسف، مدربة المنتخب الأول ومنتخب الشابات تحت 20 عاما، بعد هزيمة الأخير من بنين بخماسية نظيفة، في تصفيات كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر للسيدات للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2026، في المغرب، وتضم مجموعته كل من، نيجيريا، زامبيا ومالاوي.

وسيتأهل الفريقان الأول والثاني في كل مجموعة إلى ربع النهائي، وستتأهل الفرق الأربعة التي تصل إلى نصف النهائي إلى كأس العالم للسيدات البرازيل 2027.

جدير بالذكر أن منتخب نيجيريا، حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز ببطولة أفريقيا (10 مرات).

