دوري أبطال أوروبا

كاراباج اجدام

- -
19:45

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

جليمت

- -
22:00

إنتر ميلان

دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
22:00

أرسنال

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

كومو

جميع المباريات

البنك الأهلي يحسم موقفه من تولي مدربه تدريب منتخب للسيدات

كتب : هند عواد

03:00 م 18/02/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    محمد كمال مدرب منتخب مصر للسيدات (3)
  • عرض 4 صورة
    محمد كمال مدرب منتخب مصر للسيدات (4)
  • عرض 4 صورة
    محمد كمال مدرب منتخب مصر للسيدات (1)

أعلن مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، برئاسة اللواء أشرف نصار، الموافقة على طلب الاتحاد المصري لكرة القدم، باستعارة مدرب فريق السيدات، في مارس المقبل.

وقال النادي في بيان رسمي: "وافق مجلس إدارة نادي البنك الأهلي على طلب الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن استعارة الكابتن محمد كمال المدير الفني لفريق الكرة النسائية بالنادي لتولي قيادة منتخب مصر للسيدات خلال فترة الإعداد والمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية للسيدات والمقرر إقامتها في مارس المقبل".

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين محمد كمال مدربا للمنتخب الأول لكرة القدم النسائية، استعدادا لكأس الأمم الأفريقية للسيدات.

ويستعد منتخب مصر للسيدات للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2026، في المغرب، وتضم مجموعته كل من، نيجيريا، زامبيا ومالاوي.

محمد كمال مدرب منتخب مصر للسيدات مدرب البنك الأهلي

