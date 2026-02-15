مصراوي يحاور مدرب سيدات غزل المحلة بعد الصعود للقسم الثاني

في أول مشاركة له.. غزل المحلة يصعد لدوري القسم الثاني سيدات

كتبت- هند عواد:

قبل نحو 7 أشهر، تلقى محمد مرسي فرصة عمل كان دوماً يحلم بها، وهي تدريب فريق السيدات بالنادي الذي كان يشجعه من المدرجات.

محمد مرسي، مدرب سيدات غزل المحلة، حقق إنجازاً تاريخياً مع زعيم الفلاحين، وقاده لدوري القسم الثاني، في أول عام للفريق في تاريخه.

عندما قرر غزل المحلة تكوين فريق سيدات لضمان مشاركة فريق الرجال في بطولة كأس الرابطة، كان مدرب نادي صيد المحلة ودلفي سابقاً الخيار الأمثل.

ويقول محمد مرسي في حوار خاص لمصراوي: "كان ممكن نلعب دوري ممتاز، لكنني قررت أن أخوض التجربة من البداية، حتى نمتلك القاعدة ولا نحتاج للتعاقد مع لاعبات من الخارج، فقررت المشاركة في القسم الثالث، بفريق يضم لاعبات مواليد 2007 و2010 و2009".

وبالفعل بدأ فريق سيدات غزل المحلة الموسم في القسم الثالث، إضافة إلى بطولة الجمهورية 2009، لكن كانت نفس اللاعبات يشاركن في البطولتين، ويقول مرسي: "حصل وتعارضت مواعيد مباريات الفريق الأول وفريق 2009، لكن لدينا لاعبات مميزات مواليد 2012، فشاركن في بطولة الجمهورية".

وبالعودة إلى 2013، كان محمد مرسي ما زال يلعب كرة قدم، لكن الظروف السياسية في مصر أجبرته على الاعتزال، فاختار الاستمرار في المجال ولكن كمدرب.

وكانت بداية محمد مرسي في مجال التدريب مع نادي صيد المحلة للسيدات، وتمكن من الصعود بهن إلى الدوري الممتاز للسيدات، ويقول مرسي عن سبب تفضيله تدريب البنات عن الرجال: "كل المدربين يختارون فرق الرجال، لكنني أحببت التخصص لأنني أنظر إلى منتخب مصر، ولا يوجد مدربون للسيدات كثيراً".

وبعدما قاد مرسي صيد المحلة للممتاز، خاض تحدياً جديداً، وصعد بفريق دلفي للسيدات للقسم الثاني ومن بعده للدوري الممتاز، وبعد نحو 10 سنوات يكرر محمد مرسي تجربته من جديد.

ويروي مرسي: "لعبت مع صيد المحلة بلاعبات في نفس أعمار لاعبات غزل المحلة حالياً، ولعبنا في الدوري الممتاز وتمكنا من الاستمرار في المسابقة، وكان معي لاعبات يلعبن في أندية كبرى حالياً".

ومع بداية الموسم الحالي، خاض محمد مرسي تحدياً جديداً، وكون الفريق الحالي لسيدات غزل المحلة بلاعبات لم تمارس سوى 4 منهن كرة القدم من قبل، والآخريات يلعبن في نادٍ لأول مرة.

وعن بداية العمل مع الفريق قال مرسي: "عملت اختبارات واخترت لاعبات، بدأت معهن من الصفر، من أساسيات كرة القدم نظرياً ومن ثم لعبنا، وخضنا مباريات ودية، كنت لا أريد المشاركة في الممتاز وأنا غير مستعد، ففضلت البدء من الأول".

وخلال الموسم واجه مرسي وفريق غزل المحلة تحديات، بخوض الدور الأول كاملاً دون حارسة مرماه الأساسية، بسبب لوائح اتحاد الكرة، ومنع لجنة الحكام المُحكمات من اللعب مع الفرق، فاضطر لإشراك الظهير الأيسر بدلاً منها.

وفي النهاية وصل محمد مرسي لمبتغاه متغلباً على تلك العقبات، وتصدر المجموعة ليصعد إلى دوري القسم الثاني، لأول مرة في تاريخ النادي.

وفي لقاء الصعود، امتلأت مدرجات ملعب غزل المحلة بالجماهير، لدعم فريق السيدات في لقاء الصعود، في مشهد غير مألوف بالنسبة للكرة النسائية في مصر.

ويقول محمد مرسي: "الجمهور عصب الكرة، ومن غير الأندية الجماهيرية ستصبح مجرد لعبة، وجميع الجماهير التي حضرت مباراة الصعود مشجعو النادي، ليسوا فقط أولياء أمور اللاعبات، لأنني "كابو جمهور الغزل المحلة" لست مدرباً فقط، فالجميع يأتي لدعمنا".