مدرب غزل المحلة يكشف لمصراوي سر تفوق المغرب في الكرة النسائية

كتب : هند عواد

08:00 ص 15/02/2026
تحدث محمد مرسي، المدير الفني لسيدات غزل المحلة، عن سر تفوق المغرب في كرة القدم النسائية.

وصعد مرسي بفريق غزل المحلة إلى دوري القسم الثاني، بعد تصدر مجموعته، في أول ظهور للفريق في المسابقة.

وقال محمد مرسي في تصريحات خاصة لمصراوي: "كرة القدم النسائية في مصر ينقصها الدعم من الأندية، والمنتخبات يجب أن تنظر إلى الأقاليم، يجب أن يتم تكون فريق فئات 2011 و2012 في المنتخب".

وأضاف: "المغرب قفلت على نفسها فترة وسيطر على كل البطولات، وخاصة الكرة النسائية، فأسست أجيال ولديهم تطور واهتمام باللاعبات الموهوبات".

واختتم مرسي: "هذا ينقصنا هنا، على سبيل المثال هدافة الفريق سولاف سامي مواليد 2009 وأحرزت 13 هدفا، ولم تنضم لأي منتخب".

