مع حلول شهر رمضان، تعج الشوارع في الأحياء الشعبية بآلاف اللاعبين الهواة، كأنها مسرح كروي يحتضن أحلامًا لم تجد لها مكانًا في الأندية، ومع مرور الوقت باتت "الدورات الشعبية" جزءًا من التراث الرياضي في المحافظات.

منذ عشرات السنوات، تستقبل الساحات الشعبية شبابًا من مختلف الطبقات الاجتماعية، بل امتد الأمر لمشاركة لاعبين محترفين، سواء ما زالوا يلعبون أو اعتزلوا كرة القدم، جميعهم يتفوق حول نفس الشيء: الشغف والحماس وحب كرة القدم.

ومع مرور الوقت، لم تقتصر تلك الساحات على اللاعبين الرجال فقط، بل ضمت لاعبات. فكرة القدم النسائية في مصر لم تظهر بالشكل الطبيعي لأي فريق، بل نشأت الفكرة في حديقة منزل عندما قررت دكتورة سحر الهواري، عضو اتحاد الكرة المصري آنذاك، تدشين منتخب مصر للسيدات.

لم يكن هناك فريق لكرة القدم النسائية وقتها، لكن سحر الهواري نجحت في تجميع الفريق وشاركت في أمم إفريقيا 1998، لينطلق بعدها الدوري المصري للسيدات.

وبعد نحو 29 عامًا، أصبح ممارسة البنات لكرة القدم أمرًا مألوفًا، حتى أنهن يشاركن في الدورات الرمضانية.

وتقول يارا أمير، الملقبة بـ"طيارة"، إحدى المشاركات في الدورات الرمضانية ولاعبة الطيران، لمصراوي: "الدورات الرمضانية الخاصة بنا تكون مثل الولاد، ومن يفوز يحصل على جائزة مالية وميداليات، ولكنها ليست كثيرة، عادة ما تكون 3 دورات فقط".

وتشارك يارا أمير في الدورات الرمضانية منذ سنوات، وعادةً ما تلعب 3 أيام في الأسبوع، لكنها تعتبرها أكثر حماسًا من المباريات الرسمية، إذ يحضرها مشجعون وتتميز بأجواء خاصة.

وأضافت يارا: "ناس كثيرة تحضر هذه الدورات، وأجواؤها أفضل من المباريات الرسمية، وعادة ما يحكم المباريات حكام من الدوري، أشارك فيها عن طريق أصدقائي، وأحيانًا تكون مشتركة بين اللاعبات واللاعبين، نكون فريقين ونلعب ضد بعضنا البعض".

ومع بداية شهر رمضان، غدًا الخميس، تنطلق الاستعدادات الخاصة بالدورة الرمضانية "R2"، التي تؤسسها لاعبة الطيران وتنطلق يوم 10 رمضان.

ومن جانبها، تحكي أميرة أشرف، لاعبة بيراميدز الحالية ووادي دجلة السابقة لمصراوي، تجربتها في الدورات الرمضانية، وتقول: "ألعبها منذ سنوات، كنت ألعبها مع فريق مشترك بنات وولاد، والفائز يحصل على ميداليات وقمصان".

وأشارت أميرة إلى أنها شاركت في إحدى الدورات الرمضانية المخصصة للبنات فقط عام 2013، وتقول: "أتذكر أنني دفعت 2000 جنيه للمشاركة، لكننا حصلنا على المركز الأول وحصدنا مكافأة مالية كبرى كانت أكثر مما دفعت 3 مرات".

