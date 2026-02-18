مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

كاراباج اجدام

- -
19:45

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

جليمت

- -
22:00

إنتر ميلان

دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
22:00

أرسنال

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

كومو

جميع المباريات

إعلان

على خطى فريق الرجال.. سيدات الزمالك يودعن كأس مصر من ربع النهائي

كتب : هند عواد

12:27 ص 18/02/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    احتفال لاعبات مسار
  • عرض 6 صورة
    فوز مسار على الزمالك بخماسية (3)
  • عرض 6 صورة
    فوز مسار على الزمالك بخماسية (4)
  • عرض 6 صورة
    فوز مسار على الزمالك بخماسية (5)
  • عرض 6 صورة
    فوز مسار على الزمالك بخماسية (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ودع الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي الزمالك بطولة كأس مصر للسيدات موسم 2025-26 من دور ربع النهائي.

وخسر الزمالك أمام مسار بنتيجة 5-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأول، ليتأهل الأخير إلى نصف نهائي كأس مصر.

ومن المفارقات أن هذا اللقاء أقيم مساء أمس، في نفس اليوم الذي لعب فيه فريق الرجال بنفس البطولة وودعها من دور الـ16 بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا 2-1.

ويضرب فريق مسار للسيدات، بطل النسخة السابقة من الدوري المصري، موعدًا مع مودرن سبورت في نصف النهائي، على أن يواجه الفائز منهما الفائز من لقاء الأهلي ووادي دجلة.

اقرأ أيضًا:

"الأهلي الأقرب للتتويج".. مدرب بيراميدز يعلق على قرعة دوري أبطال أفريقيا

فيديو أهداف الشوط الأول من مباراة الزمالك وسيراميكا في كأس مصر

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادي الزمالك كأس مصر للسيدات سيدات الزمالك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بداخله 5 أشخاص.. الصور الأولى لسقوط ميكروباص في حفرة بالزاوية الحمراء
حوادث وقضايا

بداخله 5 أشخاص.. الصور الأولى لسقوط ميكروباص في حفرة بالزاوية الحمراء
خبيرة إتيكيت تكشف أسرار نجاح عزومات رمضان
رمضان ستايل

خبيرة إتيكيت تكشف أسرار نجاح عزومات رمضان
اعتذر له.. مصدر يكشف لمصراوي كواليس مشادة عبد المجيد وعبدالله السعيد
رياضة محلية

اعتذر له.. مصدر يكشف لمصراوي كواليس مشادة عبد المجيد وعبدالله السعيد
"موكب رمضان" في إسنا يرفع علم فلسطين وصورة شيخ الأزهر (صور)
أخبار وتقارير

"موكب رمضان" في إسنا يرفع علم فلسطين وصورة شيخ الأزهر (صور)
سقوط "أباطرة غسل الأموال".. إحباط حيلة شيطانية لإخفاء 300 مليون جنيه
حوادث وقضايا

سقوط "أباطرة غسل الأموال".. إحباط حيلة شيطانية لإخفاء 300 مليون جنيه

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الحكومة تحسم جدل منح طلاب المدارس إجازة رسمية الأربعاء والخميس
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة