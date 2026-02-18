على خطى فريق الرجال.. سيدات الزمالك يودعن كأس مصر من ربع النهائي

في أول مشاركة له.. غزل المحلة يصعد لدوري القسم الثاني سيدات

البطولة الثالثة.. ماذا حقق الأهلي في الكرة النسائية خلال 18 شهرًا؟

ودع الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي الزمالك بطولة كأس مصر للسيدات موسم 2025-26 من دور ربع النهائي.

وخسر الزمالك أمام مسار بنتيجة 5-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأول، ليتأهل الأخير إلى نصف نهائي كأس مصر.

ومن المفارقات أن هذا اللقاء أقيم مساء أمس، في نفس اليوم الذي لعب فيه فريق الرجال بنفس البطولة وودعها من دور الـ16 بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا 2-1.

ويضرب فريق مسار للسيدات، بطل النسخة السابقة من الدوري المصري، موعدًا مع مودرن سبورت في نصف النهائي، على أن يواجه الفائز منهما الفائز من لقاء الأهلي ووادي دجلة.

