شهدت منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري لكرة القدم للسيدات مجموعة من النتائج القوية والمتباينة، أبرزها فوز الأهلي على بالم هيلز بثمانية أهداف نظيفة، بجانب خماسية لكلاً من وادي دجلة وزد.

وانتهت مواجهة الزمالك أمام منافسه إس أي كا إف سي الرياضي بالتعادل السلبي دون أهداف، فيما حقق مسار فوزاً هاماً على حساب رع بنتيجة 2-0.

وفي مباراة أخرى، حقق زد إف سي انتصاراً كبيراً على نظيراتهن في إنبي بخمسة أهداف دون رد، كما واصلت سيدات وادي دجلة عروضهن القوية، بعدما أمطرن شباك المقاولون العرب بخمسة أهداف نظيفة.

وشهدت مواجهة المصري البورسعيدي ومودرن سبورت تعادلاً إيجابياً بنتيجة 1-1، وسجل الأهلي أكبر انتصارات اليوم، بعدما اكتسح فريق بالم هيلز بنتيجة 8-0، مواصلاً بها الزحف نحو الصدارة.

وفي لقاء آخر، نجح فريق البنك الأهلي في تحقيق فوز ثمين بنتيجة 3-1 خارج ملعبه على اتحاد بسيون، بينما عادت سيدات بيراميدز بانتصار مهم بنتيجة 2-0 على حساب الطيران.