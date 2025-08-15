ملخص وأهداف الأهلي 4 ـ 1 فاركو في الجولة الثانية من الدوري (فيديو)

حقق فريق الأهلي فوزه الأول بالنسخة الجارية من الدوري المصري 2025/26 من بوابة نادي فاركو حين فاز عليه برباعية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية.

وسجل رباعية الأهلي كل من: محمد شريف بالدقيقة 10، أحمد سيد زيزو بالدقيقتين 21 و59، جراديشار بالدقيقة 81، فيما سجل هدف فاركو اللاعب محمد فخري بالدقيقة 70.

وكان الأهلي قد استهل موسمه الجاري من الدوري بالتعادل بهدفين لمثلهما أمام موردن سبورت، فيما تعادل فاركو سلبيًا مع نظيره إنبي.

