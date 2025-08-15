مباريات الأمس
ملخص وأهداف الأهلي 4 ـ 1 فاركو في الجولة الثانية من الدوري (فيديو)

11:42 م الجمعة 15 أغسطس 2025
حقق فريق الأهلي فوزه الأول بالنسخة الجارية من الدوري المصري 2025/26 من بوابة نادي فاركو حين فاز عليه برباعية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية.

وسجل رباعية الأهلي كل من: محمد شريف بالدقيقة 10، أحمد سيد زيزو بالدقيقتين 21 و59، جراديشار بالدقيقة 81، فيما سجل هدف فاركو اللاعب محمد فخري بالدقيقة 70.

وكان الأهلي قد استهل موسمه الجاري من الدوري بالتعادل بهدفين لمثلهما أمام موردن سبورت، فيما تعادل فاركو سلبيًا مع نظيره إنبي.

4 صور ترصد احتفال زيزو بهدفه الأول مع الأهلي

"الرئيس اتفق مع العرّاب".. أهلي طرابلس يكافيء البدري على تتويجه بالدوري الليبي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

