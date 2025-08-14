كتبت- هند عواد:

قد يكون قرار اعتزال كرة القدم هو الأصعب في مسيرة اللاعب، لكن الأمر يكون مختلفًا عندما يواجه هذا اللاعب، بل اللاعبة، ذلك القرار مرة وتبتعد عن الملاعب لعامين آخرين.

إيناس مصطفى، صاحبة الـ36 عامًا، قائدة فريق كرة القدم النسائية بنادي الطيران، قررت الاعتزال بعد 17 عامًا داخل النادي، لما واجهته من ظروف صعبة خلال الموسم الماضي، لكن ليس على مستوى الكرة، حسبما وصفت في حوار خاص لمصراوي.

لم تكن بداية إيناس في كرة القدم بالصعوبة التي شهدها الموسم الماضي، فقد بدأت مشوارها في ظل ظروف مختلفة داخل النادي، خاصة قبل وفاة أحمد كمال مدرب الفريق، الرجل الذي وضع الطيران في المنافسة طوال السنوات الماضية، واستمرت اللاعبات في الفريق من أجله.

وفي عام 2004، بدأت إيناس مصطفى رحلتها الفعلية في كرة القدم داخل صفوف نادي النصر، بعد سنوات من اللعب في الشارع، وعلى الرغم من رفض والدتها للأمر، فإن والدها تمكن من إقناعها قائلًا: "اتركيها تفعل ما تشاء وتجرب".

وبعد ما يقرب من أربع سنوات في النصر، تمكنت خلالها من الصعود بالفريق إلى الدوري الممتاز، انتقلت إلى الطيران وهي في عمر الـ17 عامًا، وهو الفريق الذي لم ترتدِ قميص نادٍ آخر غيره، وحصدت معه الدوري المصري الممتاز عام 2019، وبطولة الجمهورية لثلاثة مواسم متتالية، وكانت أفضل لاعبة في أحد المواسم.

الزواج والاعتزال للمرة الأولى

مثلما كان نادي الطيران شاهدًا على تألقها في كرة القدم، كان أيضا شاهدًا على قصة حبها وزواجها، إذ كان زوجها أحد أعضاء النادي آنذاك، وتعرفا على بعضهما البعض داخله، قبل أن يتزوجا وينجبا طفلتهما الأولى في أول عام.

تقول إيناس عن ابتعادها عن الكرة في أول عام زواج، في حوارها لمصراوي: "في البداية كان رافض لعبي لكرة القدم، لكنني في الأساس حملت بابنتي الأولى في أول عام، وابتعدت عن الملعب، لكنني لم أبتعد عن النادي، وكنت أذهب للفريق حتى في المباريات خارج أرضنا، وكان زوجي يذهب معي، حتى أخبرني أنني يمكن أن أعود للكرة لأنه يشعر أن الأمر سيكون فارقًا معي، وبالفعل عدت بعد عام من الابتعاد عن الملعب وثلاثة أشهر بعد الولادة، ودخلت فترة إعداد، ثم تدريجيًا عدت للمباريات، وفي العام التالي حصدنا الدوري".

وفقت إيناس بين لعبها لكرة القدم وأسرتها بعد العودة للملاعب، فكانت تذهب بطفلتها إلى والدتها ثم إلى المران، وتعود مرة أخرى لتصطحبها إلى المنزل، ويتكرر الأمر كل مران، لكنه لم يحدث في ولادة طفلتها الثانية.

العودة بعد الاعتزال الثاني

فكرت إيناس في اعتزال كرة القدم للمرة الثانية، مع حملها في طفلتها الثانية، وذلك لوفاة والدها وظروف أسرتها، لكن لم يكن زوجها السبب في عودتها هذه المرة، بل والدتها التي رفضت قبل ما يقرب من 19 عامًا لعبها لكرة القدم. وبالفعل، عادت مرة أخرى بعد شهر ونصف من ولادة طفلتها الثانية، وخسرت نحو 25 كيلوجرامًا من وزنها.

قائدة الطيران التاريخية: "جيت على نفسي عشان عيلتي والنادي"

اختارت إيناس أن تتغاضى عن احتياجاتها ونفسها من أجل كرة القدم وعائلتها، وللمرة الثالثة، رغم أنها ترى نفسها قادرة على العطاء لثلاث سنوات أخرى في الملاعب، قررت الاعتزال من أجل ابنتيها.

وقالت إيناس: "جيت على حساب نفسي عشان عيلتي والنادي، قرار الاعتزال كان صعبًا، لكنني شعرت بالإجهاد لظروف الموسم الماضي، وتحملت فوق طاقتي، كما أن ابنتي الكبرى في الصف الرابع الابتدائي والصغرى عمرها 3 سنوات، أشعر أنني يجب أن أتفرغ لهما".

عندما قررت إيناس الاعتزال بعد أكثر من 20 عامًا، لم تأخذ رأي أحد، حتى أن زوجها عرف الخبر من "السوشيال ميديا"، ورغم صعوبة الأمر عليها، إلا أنها تشعر بالرضا لمغادرة النادي وهو في الدوري الممتاز، بعدما كان يصارع على الهبوط الموسم الماضي.

وروت إيناس ما وصل إليه حال النادي: "الكرة النسائية هي التي صنعت اسم نادي الطيران، لكن السنوات الماضية لم يكن هناك اهتمام بها، الطيران طول عمره ينافس على البطولات واسمه في السماء، كيف وصل الأمر به أن لا يشارك حتى في كأس مصر؟ حزينة على وضع النادي، أتذكر الموسم الماضي كان لدينا مباراة مصيرية كان يجب أن نفوز بها لنهرب من الهبوط، ذهبت للنادي منذ الصباح وجلست مع اللاعبات، ولأول مرة أبكي أمامهن، والحمد لله كسبنا".

وكانت مباراة الزمالك أقوى مواجهات الطيران الموسم الماضي، المباراة التي دخلها مدرب الأبيض من دون حارسته الأساسية، فشعرت إيناس بالاستهزاء بفريقها الذي دافعت عنه طوال الـ17 عامًا، وكما كان متوقعًا، انقلبت الطاولة وتقدم الطيران بهدفين حتى آخر خمس دقائق، لينتهي اللقاء بالتعادل 2-2.

رفض عروض مغرية من أجل الطيران

طوال السنوات التي قضتها القائدة التاريخية للطيران في النادي، تلقت العديد من العروض، لكنها لم تتخيل نفسها بقميص نادٍ آخر. ففي إحدى المرات، عندما انتهى تعاقدها مع الفريق، قررت الاستماع للعروض الأخرى، لكنها لم تتمكن من النوم، وفي صباح اليوم المقرر للجلسة مع أحد الأندية، اعتذرت عن الأمر ووقعت مع الطيران، بعقد أقل ثلاث مرات مما كان معروضًا عليها.

وحاليًا، وبعد أكثر من 20 عامًا في كرة القدم و17 عامًا بقميص الطيران، كتبت إيناس مصطفى نهاية مسيرتها، التي لو عاد بها الزمن لكررت كل ما فعلته من جديد.