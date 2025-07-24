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هل تكتمل الثلاثية؟.. منتخب إسبانيا يتأهل لنهائي أمم أوروبا للسيدات

09:49 ص الخميس 24 يوليه 2025
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    احتفال لاعبات إسبانيا
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    أليكسيا بوتياس لاعبة منتخب إسبانيا من مباراة ألمانيا
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    إيرين باريديس لاعبة إسبانيا من مباراة ألمانيا
  • عرض 8 صورة
    بونماتي لاعبة إسبانيا من مباراة ألمانيا
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    لاعبات منتخب إسبانيا مع الجماهير
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    احتفال لاعبات إسبانيا بالفوز على ألمانيا
  • عرض 8 صورة
    احتفال لاعبات إسبانيا بالفوز على ألمانيا_
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كتبت-هند عواد:
تأهل منتخب إسبانيا للسيدات بقيادة نجمة برشلونة إيتانا بونماتي، إلى نهائي أمم أوروبا 2025، للمرة الأولى في تاريخه.
وفاز منتخب إسبانيا على ألمانيا في نصف نهائي يورو 2025، بنتيجة 1-0، وأحرزت بونماتي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 113.
ويضرب منتخب إسبانيا موعدا مع إنجلترا في نهائي أمم أوروبا للسيدات، على خطى منتخب الرجال الذي توج باللقب 2024 على حساب إنجلترا.
ويبحث منتخب إسبانيا عن اللقب الأول من بطولة أمم أوروبا، بعد الفوز بكأس العالم 2023 على حساب إنجلترا، ودوري الأمم الأوروبية 2024، فيما يبحث منتخب إنجلترا عن اللقب الثاني بعد تتويجه بالنسخة الأخيرة 2022.


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منتخب إسبانيا نهائي أمم أوروبا للسيدات
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