منتخب مصر للسيدات يخوض وديتين ضد الأردن

كتبت-هند عواد:

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية، مباراتين وديتين ضد منتخب الأردن، استعدادا لمواجهة غانا، في إطار منافسات الدور الأخير من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وأعلن أحمد رمضان المدير الفني لمنتخب مصر الأول للكرة النسائية، قائمة اللاعبات اللاتي تم اختيارهن لمواجهة الأردن.

وضمت القائمة كل من:

حراسة المرمى: فرح سمير – كنزي مجدي – عزة فولي – حبيبة صبري

خط الدفاع: نورا خالد – رودينا عبدالرسول – ندى عماد – نور عبدالواحد السيد – عهد طارق

خط الوسط: نهى طارق – نادين غازي – ثريا أشرف – منه عزت – مروة توفيق – يارا صبري – أميرة محمد – مهيرة علي – ياسمين عبد العزيز

خط الهجوم: حبيبة عصام – منار السيد – ناديه أحمد رمضان – ليلى شريف البحيري – ناديه صوان – ليلى إدريس

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره الأردن، يومي 4 و 8 أبريل المقبل، استعدادا لمواجهة غانا، بعد الفوز على رواندا ذهابا وإيابا.

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