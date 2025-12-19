مباريات الأمس
"خماسية لدجلة وسقوط كبير للزمالك”.. نتائج الجولة الـ13 من الدوري المصري للسيدات

كتب : نهي خورشيد

06:09 م 19/12/2025
انتهت قبل قليل مواجهات اليوم الجمعة من الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز للسيدات، والتي شهدت سقوطاً كبيراً للاعبات الفارس الأبيض بخماسية، إلى جانب أكبر فوز لفريق زد.

وواصل الفريق النسائي بوادي دجلة عروضه القوية منذ بداية الموسم، إذ حققن فوزاً جديداً على نظيراتهن في البنك الأهلي بنتيجة 5-0، لـ يؤكدن بذلك صدارة جدول ترتيب المسابقة المحلية برصيد 36 نقطة.

وعلى الجانب الآخر، سقطت سيدات الفريق الكروي بنادي الزمالك في فخ الهزيمة أمام نظيراتهن في المقاولون العرب بخماسية مقابل هدف، فيما حققت لاعبات زد أكبر فوز في الجولة على حساب فريق إس أي كا إف سي بنتيجة 9-1.

ويستعرض "مصراوي" في السطور الآتية باقي نتائج الجولة الـ13 من دوري السيدات:

رع 0-0 مودرن سبورت

اتحاد بسيون 0-3 بالم هيلز

المصري البورسعيدي 3-0 بيراميدز

زد 9-1 إس أي كا إف سي

