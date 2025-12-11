أصدرت شبكة "بي بي سي"، فيلما وثائقيا عن الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بعنوان: "من ميدان مصر إلى الساحة العالمية".

وتناول الفيلم قصة حياة صلاح، بداية من قرية نجريج حيث ولد نجم ليفربول، وصولا إلى الملاعب العالمية، وتضمن لقاءات مع لاعبين ومدربين زاملوا صلاح، بينهم أحمد المحمدي وأحمد حسام ميدو، لاعبا منتخب مصر السابقين، وفتاة مصرية أخرى تدعى سارة عصام.

وتعتبر سارة عصام لاعبة منتخب مصر للكرة النسائية، وتلعب ضمن صفوف هال سيتي الإنجليزي حاليا، كما أنها كانت أول مصرية تحترف في الدوري الإنجليزي.

وفي عام 2018، انضمت سارة عصام لاعبة وادي دجلة، إلى ستوك سيتي الإنجليزي، لتصبح أول فتاة مصرية وعربية، تحقق هذا الإنجاز، واستمرت مع الفريق حتى 2021.

ونشرت سارة عصام، صورا لها من مشاركتها في الفيلم الوثائقي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "مبسوطة إني جزء من الفيلم الوثائقي الجديد من ال بي بي سي عن رحلة محمد صلاح اللي نزل النهاردة، رحلته في إنجلترا ورحلتي بدأت في نفس الوقت، وكنت شاهدة على كل تأثير عمله، تأثيرات ألهمتني ودعمتني وأنا ببني طريقي ونجاحي بره مصر".

وأضافت: "مبسوطة إني أشارك صوتي في الفيلم ده، وأوضح إزاي تأثيره غيّر الطريقة اللي الناس بتشوف بيها المصريين والإيمان، المصري اللي عنده حلم ورغبة ما يعرفش حدود".

اقرأ أيضًا:

الاستقالات جاهزة.. كيف يستعد مجلس الزمالك لقرار الأرض البديلة؟



"قصص متفوتكش".. موقف بابلو الصباغ من الانتقال إلى الأهلي.. وعصام الحضري يثير الجدل



