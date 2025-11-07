"أول مصرية في التاريخ".. من هي حبيبة صبري المرشحة لجائزة "ذا بيست"؟

سيدات الأهلي يتعادلن مع زد إف سي في مباراة مثيرة بالدوري الممتاز

انتهت قبل قليل، منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للسيدات، والتي شهدت نتائج قوية، أبرزها اكتساح الزمالك لاتحاد بسيون، وتعثر الأهلي بالتعادل أمام زد.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز نتائج اليوم بالجولة الثامنة من الدوري المصري للسيدات

تعادلت سيدات الأهلي مع نظيراتهن في زد إف سي بنتيجة 2-2 في المباراة التي أقيمت جمعتهما على ملعب زد بالشيخ زايد، أما الزمالك فنجح في الفوز على اتحاد بسيون بنتيجة 5-1، محققاً ثالث انتصار له بالموسم.

وفي مباراة أخرى، تفوقت سيدات مودرن سبورت على إنبي بخماسية نظيفة 5-0، فيما تعادل بيراميدز مع بالم هيلز 1-1 في مواجهة متكافئة، بينما حقق المصري فوزاً خارج ملعبه على المقاولون العرب بنتيجة 3-1.

وشهدت الجولة أيضاً تعادل فريق SAK مع رع سلبياً بنتيجة 0-0، فيما انسحب فريق الطيران من مواجهة البنك الأهلي، مسجلاً ثاني حالة انسحاب له في المسابقة المحلية.

إذ كانت المرة الأولى التي ينسحب فيها فريق الطيران، في الجولة الخامسة أمام بالم هيلز، بعد مشاركة الفريق بفئة عمرية أصغر نتيجة أزمة في مستحقات اللاعبات، وبعد إصابة إحدى اللاعبات اضطر الحكم لإنهاء اللقاء نتيجة تجاوز الحد القانوني "اقل من 8 لاعبات"، في وقت كان الفريق استقبل 4 أهداف قبل التوقف.