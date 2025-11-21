موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا للسيدات

يواجه الجيش الملكي المغربي نظيره أسيك ميموزا الإيفواري، مساء اليوم الجمعة، في نهائي دوري أبطال أفريقيا للسيدات 2025، البطولة التي تستضيفها مصر.

موعد مباراة الجيش الملكي وأسيك ميموزا

تقام مباراة الجيش الملكي المغربي وأسيك ميموزا الإيفواري، في السابعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد هيئة قناة السويس، في إطار منافسات نهائي دوري أبطال أفريقيا للسيدات.

ويخوض أسيك ميموزا، نهائي دوري أبطال أفريقيا للسيدات، للمرة الأولى في تاريخه، بينما يلعب الجيش الملكي المغربي النهائي الثالث له.

اقرأ أيضًا

عودة 4 لاعبين من الإصابة في الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل



صُحف ألمانية تتهم محمد صلاح بـ"تخريب" مسيرة فيرتز في ليفربول



