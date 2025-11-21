مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

2 1
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
14:30

اليابان

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

2 0
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

0 1
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا للسيدات

كتب : هند عواد

11:10 ص 21/11/2025
يواجه الجيش الملكي المغربي نظيره أسيك ميموزا الإيفواري، مساء اليوم الجمعة، في نهائي دوري أبطال أفريقيا للسيدات 2025، البطولة التي تستضيفها مصر.

موعد مباراة الجيش الملكي وأسيك ميموزا

تقام مباراة الجيش الملكي المغربي وأسيك ميموزا الإيفواري، في السابعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد هيئة قناة السويس، في إطار منافسات نهائي دوري أبطال أفريقيا للسيدات.

ويخوض أسيك ميموزا، نهائي دوري أبطال أفريقيا للسيدات، للمرة الأولى في تاريخه، بينما يلعب الجيش الملكي المغربي النهائي الثالث له.

الجيش الملكي نهائي دوري أبطال أفريقيا للسيدات الجيش الملكي المغربي موعد مباراة الجيش الملكي وأسيك ميموزا

