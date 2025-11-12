حقق فريق مسار لكرة القدم النسائية، أول فوز في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025، المقامة في مصر خلال الفترة من 8 حتى 21 نوفمبر الحالي.

وفاز مسار على 15 دي أجوستو دي أكونيبي، بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أفريقيا للسيدات.

ويتصدر مسار ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 4 نقاط، متفوقا على الجيش الملكي المغربي الذي يتساوى معه في النقاط، بفارق الأهداف.

ويضرب مسار موعدا مع يو إس إف آ إس باماكو في المباراة المقبلة، بالجولة الثالثة والأخيرة، ويحتاج الفريق للفوز أول التعادل لحسم تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا للسيدات.