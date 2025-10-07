جنى زكي تسحق لاعبة إسرائيل في بطولة العالم للناشئين للشطرنج

نجحت المصرية جنى محمد زكي، في سحق لاعبة إسرائيل، في بطولة العالم للشطرنج للناشئين 2025، والمقامة في ألبانيا خلال الفترة من 3 إلى 16 أكتوبر الحالي.

وفازت جنى محمد زكي على لاعبة إسرائيل في المباراة الثالثة من بطولة العالم للناشئين، إذ يخوض اللاعبين 11 مباراة للوصول إلى كأس البطولة.

ووفقا لبيان الاتحاد المصري للشطرنج، يشارك منتخب مصر للناشئين تحت 14-16-18 سنة في بطولة العالم للناشئين، بكل من ديفيد جورج تحت 14 سنة وفريد تامر وجيه تحت 16 سنة وحامد وفا وأحمد قنديل تحت 18 سنة وجنى محمد زكي وجوي روماني تحت 16 سنة وديما تحت 18 سنة.

