مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري الممتاز - سيدات

الزمالك

- -
15:30

مودرن سبورت

الدوري المصري الممتاز - سيدات

إس أي كا إف سـي الرياضي

- -
15:30

بالم هيلز

الدوري المصري الممتاز - سيدات

المصري

- -
15:30

الأهلي

جميع المباريات

جنى زكي تسحق لاعبة إسرائيل في بطولة العالم للناشئين للشطرنج

كتب : هند عواد

10:59 ص 07/10/2025

جنى محمود زكي

نجحت المصرية جنى محمد زكي، في سحق لاعبة إسرائيل، في بطولة العالم للشطرنج للناشئين 2025، والمقامة في ألبانيا خلال الفترة من 3 إلى 16 أكتوبر الحالي.

وفازت جنى محمد زكي على لاعبة إسرائيل في المباراة الثالثة من بطولة العالم للناشئين، إذ يخوض اللاعبين 11 مباراة للوصول إلى كأس البطولة.

ووفقا لبيان الاتحاد المصري للشطرنج، يشارك منتخب مصر للناشئين تحت 14-16-18 سنة في بطولة العالم للناشئين، بكل من ديفيد جورج تحت 14 سنة وفريد تامر وجيه تحت 16 سنة وحامد وفا وأحمد قنديل تحت 18 سنة وجنى محمد زكي وجوي روماني تحت 16 سنة وديما تحت 18 سنة.

جنى محمود زكي بطولة العالم للناشئين للشطرنج

