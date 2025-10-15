مباريات الأمس
بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

ميكال

- -
15:00

ريد ستار

كأس العالم تحت 20 عاما

المغرب - الشباب

- -
23:00

فرنسا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

البوليس الرواندي

- -
17:00

كينشاسا

منافسة خاصة بين ابنتي نادر السيد في الموسم الجديد

كتب : هند عواد

03:04 م 15/10/2025
يشهد الموسم المقبل من دوري المرتبط لكرة السلة للسيدات 2025-2026، منافسة خاصة بين ابنتي نادر السيد حارس مرمى الأهلي والزمالك السابق.

وتلعب تمارا نادر السيد لاعبة الأهلي لكرة السلة السيدات، ضد شقيقتها الكبرى جودي، التي انضمت في بداية الموسم إلى "نيو جيزة".

وتحدثت تمارا نادر السيد، عن المنافسة مع شقيقتها، وقالت في تصريحات عبر برنامج "صاحبة السعادة": "أول سنة نلعب ضد بعض، وجودي خايفة لأني هقابلها، أنا في الأهلي ونيو جيزة".

تحرك عاجل من الزمالك للتصدي لشكوى جديدة في فيفا

طائرات وقناصة واحتجاجات لأجل غزة... ماذا حدث قبل مباراة إيطاليا وإسرائيل؟

تمارا نادر السيد جودي نادر السيد ابنتا نادر السيد

