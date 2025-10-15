منافسة خاصة بين ابنتي نادر السيد في الموسم الجديد

يشهد الموسم المقبل من دوري المرتبط لكرة السلة للسيدات 2025-2026، منافسة خاصة بين ابنتي نادر السيد حارس مرمى الأهلي والزمالك السابق.

وتلعب تمارا نادر السيد لاعبة الأهلي لكرة السلة السيدات، ضد شقيقتها الكبرى جودي، التي انضمت في بداية الموسم إلى "نيو جيزة".

وتحدثت تمارا نادر السيد، عن المنافسة مع شقيقتها، وقالت في تصريحات عبر برنامج "صاحبة السعادة": "أول سنة نلعب ضد بعض، وجودي خايفة لأني هقابلها، أنا في الأهلي ونيو جيزة".

اقرأ أيضًا:

تحرك عاجل من الزمالك للتصدي لشكوى جديدة في فيفا



طائرات وقناصة واحتجاجات لأجل غزة... ماذا حدث قبل مباراة إيطاليا وإسرائيل؟



