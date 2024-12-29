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بعد سداسية الزمالك.. مدربة إنبي تتقدم باستقالتها

05:40 ص الأحد 29 ديسمبر 2024
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    سالميزي لاعبة الزمالك
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    آية إبراهيم لاعبة الزمالك
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    عادل حسين مدرب الزمالك وبدر حامد المشرف على قطاع الناشئين
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كتبت-هند عود:

تسبب فوز الزمالك على إنبي، بنتيجة 6-0، في المباراة التي جمعت بينهما قبل يومين، في الجولة الـ14 من الدوري المصري للسيدات، في الإطاحة بمدربة الفريق البترولي.

وقال مصدر مطلع في تصريحات خاصة لمصراوي: "هبه فتحي مدربة إنبي تقدمت باستقالتها، بسبب سوء النتائج، وحتى الآن لم يستقروا على البديل".

وخسر إنبي من الزمالك، بنتيجة 6-0، وفي المباراة السابقة بالجولة الـ13، تعادل مع المصري 1-1.

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هبه فتحي مدربة إنبي الزمالك وإنبي الدوري المصري للسيدات
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