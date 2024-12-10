16 صورة ترصد استمرار مسلسل انسحابات الدوري المصري للسيدات

كتبت-هند عواد:

استمر مسلسل الانسحابات في الدوري المصري للسيدات، في موسم من المفترض أنه اسثنائي، بالظهور الأول للأهلي والزمالك، إلا أنه لم يخلى من الغرائب.

وقبل صافرة نهاية الشوط الأول من مباراة مسار والطيران، التي جمعت بينهما مساء أمس، انسحبت سيدات الطيران، بعد استقبال الهدف الخامس.

وشهد الدوري المصري للسيدات، إلغاء 4 مباريات، بسبب انسحاب أحد الفريقين، وبدأت سلسلة الانسحابات في الجولة الثانية، بانسحاب اتحاد بسيون من لقاء مسار، بعد استقبال 7 أهداف في الشوط الأول.

وتكرر الأمر مع مسار، في الجولتين التاليتين، ولم يذهب دلفي والاتحاد إلى ملعب المباراة، وجاء الانسحاب الرابع في الدوري المصري للسيدات، في مباراة الأهلي والاتحاد، ومع استقبال الأخير 8 أهداف، أعلن انسحابه من المباراة.

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