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16 صورة ترصد استمرار مسلسل انسحابات الدوري المصري للسيدات

06:44 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    انسحاب الطيران من مباراة مسار
  • عرض 16 صورة
    حلا لاعبة مسار من المباراة الداخلية بعد انسحاب دلفي
  • عرض 16 صورة
    حلا ومايا لاعبتي مسار من مباراة الطيران
  • عرض 16 صورة
    ساندرين محترفة مسار
  • عرض 16 صورة
    حبيبة عصام ومايا لاعبة الأهلي
  • عرض 16 صورة
    ممر شرفي للاعبات مسار
  • عرض 16 صورة
    ممر شرفي للاعبات مسار1
  • عرض 16 صورة
    انسحاب الاتحاد السكندري من مباراة مسار
  • عرض 16 صورة
    ممر شرفي للاعبات مسار
  • عرض 16 صورة
    منة طارق لاعبة الأهلي
  • عرض 16 صورة
    مهيرة على من مباراة مسار والطيران
  • عرض 16 صورة
    مهيرة لاعبة مسار من مباراة اتحاد بسيون
  • عرض 16 صورة
    نور عبد الواحد السيد من مباراة مسار والطيران
  • عرض 16 صورة
    ممر شرفي للاعبات مسار
  • عرض 16 صورة
    مايا إيهاب من مباراة مسار والطيران
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كتبت-هند عواد:

استمر مسلسل الانسحابات في الدوري المصري للسيدات، في موسم من المفترض أنه اسثنائي، بالظهور الأول للأهلي والزمالك، إلا أنه لم يخلى من الغرائب.

وقبل صافرة نهاية الشوط الأول من مباراة مسار والطيران، التي جمعت بينهما مساء أمس، انسحبت سيدات الطيران، بعد استقبال الهدف الخامس.

وشهد الدوري المصري للسيدات، إلغاء 4 مباريات، بسبب انسحاب أحد الفريقين، وبدأت سلسلة الانسحابات في الجولة الثانية، بانسحاب اتحاد بسيون من لقاء مسار، بعد استقبال 7 أهداف في الشوط الأول.

وتكرر الأمر مع مسار، في الجولتين التاليتين، ولم يذهب دلفي والاتحاد إلى ملعب المباراة، وجاء الانسحاب الرابع في الدوري المصري للسيدات، في مباراة الأهلي والاتحاد، ومع استقبال الأخير 8 أهداف، أعلن انسحابه من المباراة.

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انسحابات الدوري المصري للسيدات انسحاب سيدات الطيران الدوري المصري للسيدات انسحاب اتحاد بسيون انسحاب الاتحاد أمام الأهلي
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