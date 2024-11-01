تشكيل الزمالك لمواجهة المصري في دوري السيدات
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كتبت-هند عواد:
أعلن عادل حسين المدير الفني للفريق الأول لكرة تشكيل الفريق لمواجهة المصري، المقرر لها بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:-
حراسة المرمى: سارة نائل
خط الدفاع: أمنية عاطف - سمر محمد - أيه إبراهيم - كنزي شريف
خط الوسط: ميرال خضر - رحمة شعبان - سينثيا أونديكشي أكو - شيماء علي
خط الهجوم: ياتوندي أتنوكي فاچوبي - أليس أوياه أوجيبي
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