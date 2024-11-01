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تشكيل الزمالك لمواجهة المصري في دوري السيدات

02:18 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
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    لاعبات الزمالك للسيدات من تدريبات اليوم (1)
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    تدريبات سيدات الزمالك
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    طبيبة فريق سيدات كرة القدم بالزمالك
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    طبيبة فريق سيدات كرة القدم بالزمالك
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    نعمة السيد حارسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي الزمالك
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كتبت-هند عواد:

أعلن عادل حسين المدير الفني للفريق الأول لكرة تشكيل الفريق لمواجهة المصري، المقرر لها بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:-

حراسة المرمى: سارة نائل

خط الدفاع: أمنية عاطف - سمر محمد - أيه إبراهيم - كنزي شريف

خط الوسط: ميرال خضر - رحمة شعبان - سينثيا أونديكشي أكو - شيماء علي

خط الهجوم: ياتوندي أتنوكي فاچوبي - أليس أوياه أوجيبي

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