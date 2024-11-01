تشكيل الزمالك لمواجهة المصري في دوري السيدات

كتبت-هند عواد:

أعلن عادل حسين المدير الفني للفريق الأول لكرة تشكيل الفريق لمواجهة المصري، المقرر لها بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:-

حراسة المرمى: سارة نائل

خط الدفاع: أمنية عاطف - سمر محمد - أيه إبراهيم - كنزي شريف

خط الوسط: ميرال خضر - رحمة شعبان - سينثيا أونديكشي أكو - شيماء علي

خط الهجوم: ياتوندي أتنوكي فاچوبي - أليس أوياه أوجيبي

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