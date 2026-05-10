يحرص إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على قضاء وقت كبير مع عائلته.

كيف يقضي إمام عاشور إجازته مع زوجته وأولاده؟

وشارك لاعب خط وسط النادي الأهلي صورًا عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مع زوجته وابنته كتاليا، أثناء قضائه لحظات مميزة، على شاطئ البحر، وظهر في صور كوميدية مع ابنته كتاليا، كما ينشر صورًا مع ابنه فهد.

وعلق عاشور على الصور: "العائلة".

ويشارك عاشور متابعيه على منصات مواقع التواصل الاجتماعية المختلفة دائماً بلقطات مع زوجته "ياسمين" وأولاده.

كما تحرص ياسمين على مساندته خلال مشواره الكروي، إذ ظهرت معه في العديد من المباريات المختلفة، كما ساندها في لحظة افتتاح مشروعها التجاري منذ أيام.

إصابة عاشور

وكان عاشور قد ظهر باكيًا أثناء خروجه من مباراة الأهلي إنبي التي أقيمت في الدوري المصري الممتاز، وانتهت بفوز المارد الأحمر 3-0.

وكشف مصدر مطلع بالنادي الأهلي لمصراوي، أن اللاعب تعرض للإصابة بكدمة في الركبة، وهو ما كشف عنه التشخيص المبدئي.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

وفي سياق متصل، يلتقي الفريق الكروي بالنادي الأهلي بنظيره المصري البورسعيدي، يوم الجمعة المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري المصري.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي يوم الاربعاء المقبل الموافق 20 مايو الجاري، وذلك في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز.

