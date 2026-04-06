أعلن عمر الساعي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي منذ قليل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" عن وفاة خاله.

وكتب الساعي، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون، خالي في ذمة الله".

نتيجة مباراة المصري والزمالك بالدوري

وجاء هذا الإعلان، بعد ساعات قليلة من مشاركة الساعي رفقة المصري البورسعيدي أمس أمام الزمالك، في اللقاء الذي جمع بينهما بالدوري المصري.

وتلقى المصري البورسعيدي هزيمة كبيرة أمس الأحد الموافق 5 أبريل الجاري، على يد نادي الزمالك، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في الجولة الأولى بالمرحلة النهائية ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويحتل المصري البورسعيدي حاليا المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري موسم 2025-2026، برصيد 32 نقطة جمعهم من 21 مباراة بالمسابقة.

أرقام عمر الساعي مع المصري

وكان عمر الساعي انتقل إلى فريق المصري البورسعيدي، في يوليو من العام الماضي 2025، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قادما من النادي الأهلي، بعقد حتى يونيو 2026.

وشارك صاحب الـ23 عاما رفقة المصري خلال الموسم الحالي، في 30 مباراة بكافة البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 6 أهداف ولم يقدم أي تمريرة حاسمة.

