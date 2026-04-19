أعلن طارق حامد نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، يوم الجمعة الماضي الموافق 17 أبريل الجاري.

وكان حامد أعلن اعتزاله، خلال تواجده في مباراة الفارس الأبيض أمام نظيره شباب بلوزداد لدعم الفارس الأبيض، لينهي مسيرته بعد مشوار طويل في الملاعب، حقق خلاله الكثير من الإنجازات والألقاب.

ونجح حامد في تقديم مستويات مميزة وأرقام كبيرة خلال مسيرته في كرة القدم، مما جعله أحد أهم وأبرز نجوم الكرة المصرية، بشكل خاص نادي الزمالك.

وخلال الفترة التي قضاها حامد داخل صفوف الفارس الأبيض، نجح في كتابة اسمه بحروف من ذهب في صفوف النادي، ليصبح أحد أساطير النادي وأحد اللاعبين أصحاب الشعبية الكبيرة لدى الجماهير البيضاء.

أبرز المعلومات عن عائلة طارق حامد

ومع الجماهيرية والشعبية الكبيرة، التي يتمتع بها طارق حامد باتت أخباره محط أنظار واهتمام كافة الجماهير المصرية، بشكل خاص الجماهير البيضاء، التي أصبحت تسأل باستمرار عن أبرز المعلومات الخاصة باللاعب وبشكل خاص الجانب الإنساني في حياة اللاعب وليس الجانب الفني فقط.

ويحرص حامد دائما على جعل حياته الشخصية والعائلية، بعيدا عن الأضواء لذا لاي يشاكر اللاعب الكثير من المنشورات أول المعلومات الخاصة بعائلته سواء والده ووالدته أو أشقائه.

وولد طارق حامد لعائلة مكونة من 4 أفراد، والده ووالدته، بالإضافة إلى شقيقين أكبر منه سنا، هما سامي ومكرم، الثنائي يعملان في المملكة العربية السعودية.

ولم تكن طفولة طارق حامد سهلة بالقدر الكافي، حيث توفى والده حينما كان في سن صغير، حيث قال حامد في تصريحات عبر قناة "بي إن سبورتس" في وقت سابق: "لم أرى والدي، حيث توفي عندما كان عمري شهرين فقط ووالدتي كانت تقوم بدور الأم والأب داخل المنزل".

ترك كرة القدم والعمل في أحد المطاعم

ونجم وسط الكرة المصرية، الذي سطر تاريخا كبيرا في مسيرته بالملاعب، كادت تنتهي مسيرته مبكرا، حينما كان يتواجد في صفوف قطاع الناشئين بنادي المنصورة، بسبب عدم توافر الأموال بالقدر الكافي.

وأوضح حامد في تصريحات عبر قناة "بي إن سبورتس"، أنه ترك كرة القدم لفترة في مرحلة الناشئين، واتجه للعمل في أحد المطاعم بمرتب يبلغ 240 جنيه في الشهر، كان يحصل منهم على 100 جنيه فقط ويترك باقي المبلغ لوالدته، لمساعدتها في توفير احتياجات المنزل.

وعش حامد لكرة القدم، لم يجعله يستمر طويلا في العمل ليترك المطعم الذي كان يعمل به، يعود مرة أخرى لممارسة كرة القدم، وهذه المرة كان من بوابة فريق كهرباء طلخا، بعدما تواصل معه المدير الإداري للفريق ووقع معه على عقود الانضمام للفريق، ومنحه 1000 جنيه، لتبدأ مسيرته نجم وسط بعد ذلك.

قبل نهاية الموسم.. الزمالك يقترب من إنهاء أزمة القيد ويكافئ لاعبيه




