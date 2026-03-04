مباريات الأمس
محمد عواد ينشر صورًا من أداء مناسك العمرة ويعلّق

كتب : محمد عبد السلام

01:26 ص 04/03/2026 تعديل في 01:37 ص

محمد عواد

نشر محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا له من المسجد الحرام أثناء أداء مناسك العمرة.

وعلق عواد على الصور قائلا: "الحمد لله".

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 6 مارس، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وتتواصل أزمة عواد مع الزمالك، وقد أحيل عواد في وقت سابق إلى التحقيق بعد غيابه عن التدريبات خلال الفترة الماضية، وقرر الجهاز الفني توقيع عقوبة عليه بسبب عدم الالتزام باللوائح الداخلية للفريق.

محمد عواد

محمد عواد صور محمد عواد في العمرة

