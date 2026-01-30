إنت اللي في القلب.. 7 صور لزوجة مروان عطية برفقة ابنتها وتعلق

أول تعليق من زوجة زيزو بعد حصوله على جائزة رجل المباراة أمام وادي دجلة

القاهرة – مصراوي

نشرت سلمى صقر، زوجة مروان عطية لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، مجموعة من الصور لها برفقة ابنتها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشاركت سلمي متابعيها صورا رفقة ابنتها وهي في أحد الكافيهات، حيث لاقت الصور العديد من التفاعل من قبل متابعيها.

وعلقت سلمى على صورة ابنتها قائلا: "إنتي اللي في القلب"

وسافر مروان عطية برفقة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، إلى تنزانيا، استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل النادي الأهلي ضيفا على يانج أفريكانز التنزاني، يوم السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات للبطولة القارية.