نشرت صابرين الحضري، زوجة عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، صورا جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشاركت صابرين متابعيها بمجموعة من الصور الجديدة، التي تفاعل معها عدد كبير من المتابعين، حيث أشادوا بإطلالتها الأنيقة.

وعلق عصام الحضري على الصور قائلا: "يا ما شاء الله عليكي يا قلبي، يا عمري، يا حياتي إنتي".

ويذكر أن عصام الحضري لديه خمسة أبناء من زوجته صابرين، وهم: شاهندة، شذى، شهد، ياسين، وشايان.