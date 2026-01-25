مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

"ياقلبي"... زوجة عصام الحضري تنشر صورا جديدة ويعلق

كتب : مصراوي

03:14 ص 25/01/2026
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
    زوجة عصام الحضري (3)
  • عرض 23 صورة
    زوجة عصام الحضري (1)
  • عرض 23 صورة
    عصام الحضري وزوجته (2)
  • عرض 23 صورة
    عصام الحضري وزوجته (1)
  • عرض 23 صورة
    عصام الحضري وزوجته
  • عرض 23 صورة
    عصام الحضري وزوجته
  • عرض 23 صورة
    عصام الحضري وزوجته (17) (1)
  • عرض 23 صورة
    صابرين رضا زوجة الحضري (7) (1)
  • عرض 23 صورة
    عصام الحضري وزوجته (8) (1)
  • عرض 23 صورة
    عصام الحضري وزوجته
  • عرض 23 صورة
    عصام الحضري وزوجته
  • عرض 23 صورة
    صابرين رضا زوجة الحضري (6) (1)
  • عرض 23 صورة
    صابرين رضا زوجة الحضري (5) (1)
  • عرض 23 صورة
    صابرين رضا زوجة الحضري (2) (1)
  • عرض 23 صورة
    صابرين رضا زوجة الحضري (3) (1)
  • عرض 23 صورة
    عصام الحضري وزوجته (13) (1)
  • عرض 23 صورة
    عصام الحضري وزوجته (11) (1)
  • عرض 23 صورة
    عصام الحضري وزوجته (9) (1)
  • عرض 23 صورة
    عصام الحضري وزوجته (10) (1)
  • عرض 23 صورة
    عصام الحضري وزوجته (12) (1)
  • عرض 23 صورة
    صابرين رضا زوجة الحضري (4) (1)
  • عرض 23 صورة
    عصام الحضري وزوجته (15) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشرت صابرين الحضري، زوجة عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، صورا جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

زوجة الحضري تنشر صورا جديدة ويوجه لها رسالة رومانسية

وشاركت صابرين متابعيها بمجموعة من الصور الجديدة، التي تفاعل معها عدد كبير من المتابعين، حيث أشادوا بإطلالتها الأنيقة.

وعلق عصام الحضري على الصور قائلا: "يا ما شاء الله عليكي يا قلبي، يا عمري، يا حياتي إنتي".

ويذكر أن عصام الحضري لديه خمسة أبناء من زوجته صابرين، وهم: شاهندة، شذى، شهد، ياسين، وشايان.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زوجة عصام الحضري الاولي صابرين رضا زوجة عصام الحضري صور زوجة عصام الحضري إنستقرام زوجة الحضري الأهلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تحذير من الشبورة الكثيفة.. الأرصاد: توقعات باستمرار الطقس الدافئ خلال هذا
أخبار مصر

تحذير من الشبورة الكثيفة.. الأرصاد: توقعات باستمرار الطقس الدافئ خلال هذا
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 25-1-2026.. شبورة ورياح
أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 25-1-2026.. شبورة ورياح
محامي رمضان صبحي يكشف مفاجأة قوية في تطورات قضية المنشطات
رياضة عربية وعالمية

محامي رمضان صبحي يكشف مفاجأة قوية في تطورات قضية المنشطات
"بعد أكثر من عام في غيبوبة".. حقيقة وفاة فهد المولد نجم اتحاد جدة السابق
رياضة عربية وعالمية

"بعد أكثر من عام في غيبوبة".. حقيقة وفاة فهد المولد نجم اتحاد جدة السابق
"لو بادر بالسلام لن أتردد".. حلمي طولان يكشف تفاصيل علاقته مع حسام حسن
رياضة محلية

"لو بادر بالسلام لن أتردد".. حلمي طولان يكشف تفاصيل علاقته مع حسام حسن

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دعم أسر الشهداء وتوجيه بشأن استخدام الموبايل للأطفال.. رسائل مهمة للرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة
تبدأ من 190 جنيها.. أسعار ومكونات كرتونة رمضان في 5 سلاسل تجارية شهيرة
- تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام