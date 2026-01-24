أمير توفيق يهنئ زوجته بمناسبة عيد ميلادها

ميشيل يانكون يوجه رسالة لمصطفى شوبير بعد أدائه ضد يانج أفريكانز

حرص أمير توفيق مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، على تهنئة زوجته بمناسبة عيد ميلادها، من خلال مشاركة صورة تجمعهما على "إنستجرام".

ونشر توفيق عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له رفقة زوجته وكتب: "عيد ميلاد سعيد يا سندي".

ويتولى أمير توفيق حاليا منصب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري، في شركة الكرة بنادي أهلي جدة السعودي، وذلك منذ رحيله عن الأهلي في سبتمبر 2025.

