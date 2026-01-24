مباريات الأمس
أمير توفيق يهنئ زوجته بمناسبة عيد ميلادها

كتب : مصراوي

03:42 ص 24/01/2026
    أمير توفيق وزوجته (2) (1)
    أمير توفيق وزوجته
    أمير توفيق وزوجته
    أمير توفيق وزوجته
    أمير توفيق وزوجته
    أمير توفيق وزوجته
    أمير توفيق وزوجته
    أمير توفيق وزوجته
    أمير توفيق وزوجته
    أمير توفيق وزوجته
    أمير توفيق وزوجته
    أمير توفيق وزوجته
    أمير توفيق وزوجته
    أمير توفيق وزوجته

حرص أمير توفيق مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، على تهنئة زوجته بمناسبة عيد ميلادها، من خلال مشاركة صورة تجمعهما على "إنستجرام".

ونشر توفيق عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له رفقة زوجته وكتب: "عيد ميلاد سعيد يا سندي".

ويتولى أمير توفيق حاليا منصب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري، في شركة الكرة بنادي أهلي جدة السعودي، وذلك منذ رحيله عن الأهلي في سبتمبر 2025.

أمير توفيق وزوجته زوجة أمير توفيق النادي الأهلي عيد ميلاد زوجة أمير توفيق

