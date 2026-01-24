مباريات الأمس
12 صورة لزوجة مروان عطية من مدرجات الأهلي ويانج أفريكانز

كتب : مصراوي

12:55 ص 24/01/2026
القاهرة – مصراوي

نشرت سلمى صقر، زوجة مروان عطية لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، مجموعة من الصور لها من مدرجات ملعب برج العرب، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سلمى خلال تواجدها داخل ملعب برج العرب بالإسكندرية، أثناء مباراة النادي الأهلي أمام نظيره يانج أفريكانز التنزاني، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وتواجدت سلمى صقر في المدرجات لدعم زوجها مروان عطية، حيث ظهرت برفقة طفليها، اللذين ارتديا قميص النادي الأهلي لدعم والدهما.

وشارك مروان عطية أساسيا في مباراة الأهلي أمام يانج أفريكانز، التي أقيمت أمس، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ونجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره يانج أفريكانز بهدفين دون رد، ليتصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.

زوجة مروان عطية مروان عطية الأهلي ضد يانج أفريكانز صور زوجة مروان عطية سلمى صقر

