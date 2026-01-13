مباريات الأمس
"زوجة لاعب سابق".. 25 صورة وأبرز المعلومات عن بطلة الاسكواش السابقة رنيم الوليلي

كتب : مصراوي

06:03 ص 13/01/2026 تعديل في 06:03 ص
    رنيم الوليلي (30)
    رنيم الوليلي (11)
    رنيم الوليلي (29)
    رنيم الوليلي (25) مع والدها ووالدتها
    رنيم الوليلي (13)
    رنيم الوليلي (28)
    رنيم الوليلي (18)
    رنيم الوليلي (3)
    رنيم الوليلي (6)
    رنيم الوليلي (14)
    رنيم الوليلي (20)
    رنيم الوليلي (22)
    رنيم الوليلي (27)
    رنيم الوليلي (16)
    رنيم الوليلي (19)
    رنيم الوليلي (21)
    رنيم الوليلي (26)
    رنيم الوليلي (12)
    رنيم الوليلي (2)
    رنيم الوليلي (24)
    رنيم الوليلي (5)
    رنيم الوليلي (8)
    رنيم الوليلي (4)
    رنيم الوليلي (23)

لا يزال اسم رنيم الوليلي، يتردد بين عشاق الاسكواش في مختلف دول العالم، على الرغم من اعتزالها اللعبة منذ قرابة 6 سنوات، إلا أنها تركت ورائها تاريخا كبيرا في اللعبة، جعلها تضع اسمها ضمن أساطير اللعبة.

ونجحت الوليلي في تسجيل اسمها بحروف من ذهب في تاريخ لعبة الاسكواش، خلال مسيرة استمرت لقرابة الـ 19، نجحت خلالهم في حصد العديد من الألقاب، قبل أن تعتزل اللعبة في عام 2020.

أبرز المعلومات عن رنيم الوليلي

وتبلغ الوليلي من العمر 37 عاما، فهي من مواليد 1 يناير 1989 بمدينة الإسكندرية، تخرجت من الأكاديمية البحرية.

وظهرت الوليلي للمرة الأولى في بطولة عالمية للاسكواش، حينما كانت تبلغ من العمر 11 عاما، حينما شاركت في بطولة الناشئين بماليزيا عام 2001.

وتوجت عرفي ببطولة العالم للناشئين في مناسبتين عامي، 2005 و2007، كما أنها حصدت جائزة العام لناشئات الإسكواش عامي 2004، 2005.

وعلى الصعيد الاحترافي، توجت الوليلي بالعديد من الألقاب خلال مسيرتها في عامل الاسكواش، حيث حصدت خلال مشوارها 24 لقبا، قبل أن تقرر الاعتزال في عام 2020.

وفي عام 2015، تصدرت رنيم الوليلي التصنيف العالمي للاعبات الاسكواش، لتصبح أول لاعبة عربية تحقق هذا الإنجاز.

زوج رنيم الوليلي

ومن الناحية العائلية، فالوليلي متزوجة من نجم الاسكواش السابق طارق مؤمن، في حفل زفاف أقيم في عام 2014.

ورنيم يعني الصوت العذب واللحن القوي، فما تركته في تاريخ لعبة الإسكواش يشبه اللحن الغنائي الذي لا يُنسى.

