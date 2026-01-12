"إذا آذاك أحدهم".. رسالة غامضة لزوجة محمد النني الثانية

أول تعليق من فرج عامر على مباراة منتخب مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

القاهرة - مصراوي

وجهت حنان زوجة النني الثانية عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" رسالة غامضة.

وظهرت حنان المغربية زوجة النني الثاني بمنشور غامض عبر خاصية "الستوري" خلال حسابها الرسمي "إنستجرام" توجه فيه رسالة.

وقالت حنان في الرسالة: إذا آذاك أحدهم حقا، وكان يهتم بك بصدق، فسيؤلمه إدراك أنه سبب وجعك.

وأضافت: الناس يخطئون، نعم لكن حين تعبر عن ألمك فيقابل بالإنكار، أو التلاعب، أو قلب اللوم عليك، فاعلم أن ما يجمعك به ليس حبا، بل أنانية.

وتابعت: في تلك اللحظة، لا يكون اهتمامه بمشاعرك، بل بحماية صورته أمام نفسه.

واختتمت: كلماتك تهز أوهامه، فينتقل من الفهم إلى الدفاع، ويرى صدقك إهانة لا وجعا يحتاج إلى الإصغاء، إنهم لا يغضبون لأنك تألمت، بل لأنك تجرأت على كشف الحقيقة.

ويذكر أن قد تزوج محمد النني من حنان يوم 10 أكتوبر 2024، حسب ما نشرت على حسابها الرسمي على إنستجرام.