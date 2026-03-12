السيطرة على حريق في محل تجاري وسط الإسكندرية- صور

أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، اليوم الخميس، صدور قرارات جمهورية بتعيين عميدين جديدين لكليات طب الأسنان والهندسة .

وأوضح فرحات أن القرارات شملت تعيين كل من: الأستاذ الدكتور أحمد عبد الله خليل، عميداً لكلية طب الأسنان، والأستاذ الدكتور مصطفى أحمد الراوي عميداً لكلية الهندسة.

وقدم رئيس جامعة المنيا التهنئة للعميدين، متمنياً لهم التوفيق والسداد لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات ، والمُساهمة في تحقيق رفعة الجامعة وتميزها.