إعلان

"خليل" و "الراوي".. تعيين عميدين جديدين لطب الأسنان والهندسة بجامعة المنيا

كتب : جمال محمد

05:08 م 12/03/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    الدكتور احمد مصطفى
  • عرض 3 صورة
    الدكتور مصطفى الراوي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، اليوم الخميس، صدور قرارات جمهورية بتعيين عميدين جديدين لكليات طب الأسنان والهندسة .

وأوضح فرحات أن القرارات شملت تعيين كل من: الأستاذ الدكتور أحمد عبد الله خليل، عميداً لكلية طب الأسنان، والأستاذ الدكتور مصطفى أحمد الراوي عميداً لكلية الهندسة.

وقدم رئيس جامعة المنيا التهنئة للعميدين، متمنياً لهم التوفيق والسداد لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات ، والمُساهمة في تحقيق رفعة الجامعة وتميزها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور عصام فرحات جامعة المنيا كلية الهندسة بالمنيا أخبار المنيا طلاب جامعة المنيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

جريمة مروعة في الشرقية.. العثور على طفل مذبوحًا داخل جوال بالعاشر من رمضان
أخبار المحافظات

جريمة مروعة في الشرقية.. العثور على طفل مذبوحًا داخل جوال بالعاشر من رمضان
تحذيرات سرية من الاستخبارات الأمريكية بشأن الانتقام الإيراني… ماذا يحدث؟
شئون عربية و دولية

تحذيرات سرية من الاستخبارات الأمريكية بشأن الانتقام الإيراني… ماذا يحدث؟
الجيش الأمريكى: حريق على متن حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد"
شئون عربية و دولية

الجيش الأمريكى: حريق على متن حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد"
لرفع كمرات المونوريل.. غلق كلي بشارع 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان على مراحل
أخبار مصر

لرفع كمرات المونوريل.. غلق كلي بشارع 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان على مراحل
موعد صلاة عيد الفطر 2026 في جميع المحافظات
أخبار وتقارير

موعد صلاة عيد الفطر 2026 في جميع المحافظات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الجيش الأمريكى: حريق على متن حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد"
من قلب طهران.. هل نجح "رهان ترامب" لإضعاف الداخل الإيراني؟
مصطفى كامل يعلن استقرار حالة هاني شاكر الصحية وسفره إلى فرنسا