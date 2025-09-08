مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

غينيا

- -
19:00

الجزائر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

غانـــا

- -
22:00

مالي

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كوسوفو

- -
21:45

السويد

جميع المباريات

ستوري نجوم كرة القدم.. صلاح في الجيم.. تهنئة سعد سمير لبركات.. وكريم الدبيس داخل سيارته

02:29 ص الإثنين 08 سبتمبر 2025
  • عرض 9 صورة
    سعد سمير
    كانسيلو
    كريم الدبيس
    الونش
    زيزو
    ميدو
    محمد الشناوي
    محمد صلاح
شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، صورة له خلال قيامه ببعض التدريبات البدنية داخل صالة الجيم.

كما شارك محمد الشناوي متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له خلال المران الجماعي للمنتخب رفقة زملائه.

وشارك النجم البرتغالي جواو كانسيلو، متابعيه على موقع "إنستجرام"، صورة له خلال احتفاله بأحد أهدافه مع منتخب بلاده، على طريقة زميله الراحل ديوجو جوتا.

وهنأ سعد سمير لاعب الأهلي السابق وسيراميكا كليوباترا، نجم منتخب مصر والأهلي السابق محمد بركات بمناسبة عيد ميلاده.

ومن جانبه، نشر كريم الدبيس لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" من داخل سيارته.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ستوري نجوم كرة القدم محمد صلاح أحمد سيد زيزو محمد الشناوي منتخب مصر
