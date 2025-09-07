مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا

بلجيكا

- -
21:45

كازاخستان

تصفيات كأس العالم-أوروبا

تركيا

- -
21:45

إسبانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

بولندا

- -
21:45

فنلندا

جميع المباريات

إعلان

ابنة حسام حسن تخطف الأنظار بعد حضورها مباراة مصر وإثيوبيا

11:06 ص الأحد 07 سبتمبر 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    يارا ابنه المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن
  • عرض 3 صورة
    يارا ابنه المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


خطفت يارا ابنه المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن الأنظار على هامش حضورها مباراة مصر وإثيوبيا بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ونشرت يارا عدة صور من حضورها وأسرتها للمباراة لاقت تفاعلاً كبيرًا من متابعيها.

نتيجة مباراة مصر وإثيوبيا

وفاز منتخب مصر بهدفين نظيفين على نظيره الإثيوبي خلال المباراة التي جمعتهما مساء أول أمس الجمعة ضمن الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ترتيب منتخب مصر و إثيوبيا

ويتصدر منتخب مصر بعد الفوز جدول ترتيب المجموعة برصيد 19 نقطة بفارق 5 نقاط عن منتخب بوركينا فاسو الوصيف، فيما يحتل منتخب إثيوبيا المركز الخامس برصيد 6 نقاط.

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو

ويحل منتخب مصر ضيفًا على نظيره بوركينا فاسو عند السابعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة.

اقرأ أيضًا:
"مش بضحك على الناس وعندي مبدأ".. خالد الغندور يثير الجدل برسالة غامضة

خبر سار لجماهير الزمالك بخصوص "لاعب الأزمة"

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

يارا حسام حسن حسام حسن منتخب مصر موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو موعد مباراة مصر القادمة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

15 صورة للشكل المتوقع لخسوف القمر الكلي الذي تشهده مصر اليوم