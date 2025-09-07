ابنة حسام حسن تخطف الأنظار بعد حضورها مباراة مصر وإثيوبيا



خطفت يارا ابنه المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن الأنظار على هامش حضورها مباراة مصر وإثيوبيا بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ونشرت يارا عدة صور من حضورها وأسرتها للمباراة لاقت تفاعلاً كبيرًا من متابعيها.

نتيجة مباراة مصر وإثيوبيا

وفاز منتخب مصر بهدفين نظيفين على نظيره الإثيوبي خلال المباراة التي جمعتهما مساء أول أمس الجمعة ضمن الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ترتيب منتخب مصر و إثيوبيا

ويتصدر منتخب مصر بعد الفوز جدول ترتيب المجموعة برصيد 19 نقطة بفارق 5 نقاط عن منتخب بوركينا فاسو الوصيف، فيما يحتل منتخب إثيوبيا المركز الخامس برصيد 6 نقاط.

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو

ويحل منتخب مصر ضيفًا على نظيره بوركينا فاسو عند السابعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة.

اقرأ أيضًا:

"مش بضحك على الناس وعندي مبدأ".. خالد الغندور يثير الجدل برسالة غامضة





خبر سار لجماهير الزمالك بخصوص "لاعب الأزمة"