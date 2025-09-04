"مع أبنائهم".. 9 صور لوليد سليمان وزوجته في إحدى المناسبات



كتب - نهى خورشيد:

شاركت ياسمين، زوجة وليد سليمان نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، صوراً جديدة لهما رفقة أبنائهما من إحدى المناسبات.

ونشرت ياسمين الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" على أنغام أغنية “أنا والقمر” للفنان حسين الجسمي، مع تعليق: "ليلة مميزة ومناسبة خاصة".



وفي سياق متصل، يستكمل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز بمواجهة إنبي يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر المسابقة، أي عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية.