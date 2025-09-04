مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أنجـــــولا

- -
19:00

ليبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مالي

- -
22:00

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تونس

- -
22:00

ليبيريا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

هولندا

- -
21:45

بولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

بلغاريا

- -
21:45

إسبانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سلوفاكيا

- -
21:45

ألمانيا

الدوري المصري الممتاز - سيدات

بيراميدز

- -
16:30

الزمالك

الدوري المصري الممتاز - سيدات

رع

- -
16:30

الأهلي

"مع أبنائهم".. 9 صور لوليد سليمان وزوجته في إحدى المناسبات

02:55 ص الخميس 04 سبتمبر 2025
    وليد سليمان وزوجته في إحدى المناسبات (1)
    وليد سليمان وزوجته في إحدى المناسبات (2)
    وليد سليمان وزوجته في إحدى المناسبات (3)
    وليد سليمان وزوجته في إحدى المناسبات (4)
    وليد سليمان وزوجته مع أبنائهما
    وليد سليمان وزوجته مع نجلتهما
    زوجة وليد سليمان
    زوجة وليد سليمان (2)
كتب - نهى خورشيد:

شاركت ياسمين، زوجة وليد سليمان نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، صوراً جديدة لهما رفقة أبنائهما من إحدى المناسبات.

ونشرت ياسمين الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" على أنغام أغنية “أنا والقمر” للفنان حسين الجسمي، مع تعليق: "ليلة مميزة ومناسبة خاصة".


وفي سياق متصل، يستكمل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز بمواجهة إنبي يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر المسابقة، أي عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

وليد سليمان وزوجته نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق ياسمين زوجة وليد سليمان رفقة أبنائهما حسين الجسمي إنستجرام الفريق الأول لكرة القدم النادي الأهلي الدوري المصري الممتاز
