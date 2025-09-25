"ثنائي جمعته صدفة عجيبة".. لاعبون مصريون تزوجوا من المستطيل الأخضر

في عالم كرة القدم، لا تقتصر الحكايات على الأهداف والانتصارات فقط، بل تمتد أحيانًا إلى خارج المستطيل الأخضر، حيث تتحول الزمالة والاحترام المتبادل إلى قصص حب تنتهي بالزواج، ومع تطور كرة القدم النسائية في مصر، بدأنا نسمع عن "ثنائيات كروية" ارتبطت داخل الملعب وخارجه، جمعهم الشغف ذاته، وتوحدت أهدافهم في الحياة والرياضة.

علياء الزنوكي وأحمد ياسر ريان… صداقة تحولت إلى زواج

علياء الزنوكي، إحدى أبرز لاعبات وادي دجلة وزد سابقًا، لم تكن تتوقع أن يتحول أحمد ياسر ريان لاعب البنك الأهلي من صديق إلى شريك حياة، فمن خلال أصدقاء مشتركين، تعرّفت على اللاعب أحمد ياسر ريان، وتطورت العلاقة شيئًا فشيئًا على مدار 4 سنوات.

حكت علياء في تصريحات إعلامية سابقة لها:"كنا نخرج في مجموعات كأصدقاء، والجميع كان يلاحظ أن هناك شيئًا مختلفًا بيننا، لكننا كنا ننكر، لاحقًا، اكتشفنا أن الأمور بيننا ممكنة رغم اختلافاتنا، وخطبنا ثم تزوجنا خلال أقل من عام".

وعندما قررت الاعتزال، ظهرت شائعات كثيرة تزعم أن زوجها هو السبب، وهو ما نفته بشدة: "الناس قالت إن أحمد منَعني من اللعب، وهذا غير صحيح تمامًا، هو عرفني وأنا لاعبة، وشجعني كثيرًا، وكان دائمًا داعمًا لمسيرتي".

شهد مكرم وأحمد حمدي… من الإصابة إلى الارتباط

ربما لم تكن بداية شهد مكرم مع الزمالك مثالية، إذ تعرضت لإصابة بقطع في الرباط الصليبي قبل أن تخوض أول مباراة لها مع الفريق، في الوقت ذاته، كان لاعب الزمالك أحمد حمدي الملقب بـ"كابتن ماجد" يعاني من الإصابة نفسها التي لحقت به خلال نهائي كأس الكونفدرالية.

جمعت الإصابة بين قلبين في توقيت حساس، لكن تحوّلت المحنة إلى بداية حكاية جميلة، وبعد تعافيه وتوجه بكأس مصر، أعلن أحمد حمدي خطبته لشهد، التي كانت في المدرجات لدعمه.

من هي شهد مكرم؟

بدأت شهد مسيرتها الكروية في أكاديمية وادي دجلة، ثم صعدت إلى الفريق الأول، ومثّلت منتخب مصر للناشئات، لاحقًا، انتقلت إلى المعادي واليخت، قبل أن تنضم إلى الزمالك، رغم الإصابة، لا تزال تنتظر فرصتها الحقيقية، مدعومة بخطيبها، زميل المهنة والمصاب السابق.

وفي زمن بدأت فيه كرة القدم النسائية تحجز مكانًا بارزًا في المشهد الرياضي المصري، تظل هذه القصص شاهدًا على أن القلب يمكن أن يربح، دون أن يخسر الملعب.

فرح سمير و محمد هشام

وعلى خطاهما احتفلت في أغسطس الماضي حارسة مرمى فريق وادي دجلة فرح سمير بحفل خطبتها للاعب فريق الإعلاميين محمد هشام.

أميرة أشرف وحسونة

وكذلك أعلنت أميرة أشرف لاعبة وادي دجلة سابقاً وبيراميدز حالياً خطبتها في يناير الماضي لعمر محمد الشهير بـ "حسونه" لاعب الضبعة الحالي وإسكو و HFC السابق.

ولعب حسونة في مرحلة الناشئين بأندية طلائع الجيش وإنبي والإنتاج الحربي والزمالك.

