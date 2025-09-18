أحمد الشيخ يوثق أول يوم دراسة لابنته (صور)

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز ليفربول على أتلتيكو بدوري

كتبت-هند عواد:

احتفل أحمد الشيخ، لاعب حرس الحدود الحالي وغزل المحلة السابق، بأول يوم دراسة لابنته الصغرى التي تُدعى "دانا".

ونشر أحمد الشيخ صورة له رفقة ابنته "دانا"، التي ارتدت الزي المدرسي لمرحلة رياض الأطفال، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

جدير بالذكر أن أحمد الشيخ خاض 5 مباريات مع حرس الحدود خلال الموسم الحالي، سجل خلالها هدفًا وصنع آخر.

