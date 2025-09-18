مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
17:00

إنبي

الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
17:00

الزمالك

الدوري المصري

بيراميدز

- -
20:00

زد

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

- -
22:00

نابولي

دوري أبطال أوروبا

نيوكاسل

- -
22:00

برشلونة

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال

مصر

0 3
08:30

تونس‎

جميع المباريات

إعلان

أحمد الشيخ يوثق أول يوم دراسة لابنته (صور)

01:09 م الخميس 18 سبتمبر 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    أحمد الشيخ مع ابنته في أول يوم مدرسة (1)
  • عرض 4 صورة
    أحمد الشيخ مع ابنته في أول يوم مدرسة (4)
  • عرض 4 صورة
    أحمد الشيخ مع ابنته في أول يوم مدرسة (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

احتفل أحمد الشيخ، لاعب حرس الحدود الحالي وغزل المحلة السابق، بأول يوم دراسة لابنته الصغرى التي تُدعى "دانا".

ونشر أحمد الشيخ صورة له رفقة ابنته "دانا"، التي ارتدت الزي المدرسي لمرحلة رياض الأطفال، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

جدير بالذكر أن أحمد الشيخ خاض 5 مباريات مع حرس الحدود خلال الموسم الحالي، سجل خلالها هدفًا وصنع آخر.

اقرأ أيضًا:

"قصص متفوتكش".. موقف الأهلي من رحيل إمام عاشور.. وإنجاز تاريخي لصلاح

"مرض إمام عاشور".. كل ما تريد معرفته عن التهاب الكبد الوبائي (أ) ومدة العلاج

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد الشيخ مع ابنته في أول يوم مدرسة أحمد الشيخ أول يوم دراسة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

التعليم: مصروفات العام الدراسي 2026 تُسدد إلكترونيًا فقط
تل أبيب تحذر الإسرائيليين من السفر لمصر والأردن وتركيا: خطر على حياتكم
بعد قرار الفيدرالي.. الذهب يخالف التوقعات ويهبط ببداية تعاملات الخميس