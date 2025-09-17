مباريات الأمس
"عمري ما ندمت على قرار".. زوجة النني الأولي تثير الجدل برسالة غامضة في عيد زواجهما

01:02 ص الأربعاء 17 سبتمبر 2025
كتب - نهى خورشيد

أثارت آمال الحناوي زوجة النجم محمد النني الأولى، الجدل برسالة غامضة خلال احتفالها بعيد زواجها ال 14.

وكتب آمال عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مساء الثلاثاء :"النهاردة يوم مميز بالنسبة ليا، 16/9 عيد زواجي الـ 14".

وأضافت:"ربنا رزقني بنعم كتير جدًا، وأولهم ولادي، اللي هم أجمل حاجة في حياتي، وفرحتي وحب عمري. كبروا معايا وكبرت معاهم واتعلمنا الدنيا مع بعض، وكانوا دايمًا سبب سعادتي وفرحتي، زورنا بلاد كتير مع بعض واتغربنا".

وتابعت حديثها:"عمري ما ندمت على قرار خدته في حياتي ولا لحظة عشتها، يمكن نختلف أو نتفق، لكن اللي ما نقدرش نختلف عليه هو القدر، النصيب، الأيام الحلوة، العِشرة، واللحظات الجميلة والصعبة اللي بتعدي بتفضل ذكرى محفورة في القلب".

وأتمت حديثها:"الطريق اللي ربنا بيختاره لينا هو ده الخير".

وكان النني احتفل بزفافه على البلوجر المغربية حنان، دون الكشف عن مصير زواجه الأول حتى الآن.

اقرأ أيضًا:

محمد صلاح والنني وميدو .. ما هي مهن زوجات أبرز نجوم كرة القدم المصريين؟

25 صورة ترصد الوجه الآخر لمحمد صلاح خارج الملعب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

آمال الحناوي محمد النني إنستجرام
