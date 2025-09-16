خالد الغندور يثير الجدل بشأن المدرب الأقرب للأهلي

"باع قمصان الدون لشراء الكحول" .. من هو والد كريستيانو رونالدو؟

محمد صلاح والنني وميدو .. ما هي مهن زوجات أبرز نجوم كرة القدم المصريين؟

كتب ـ يوسف محمد:

أكد خالد الغندور نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، إن حسام البدري المدير الفني لفريق أهلي طرابلس الليبي، يقترب من تولي القيادة الفنية للنادي الأهلي.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم الثلاثاء: "حسام البدري قريب جدا من تدريب النادي الأهلي".

ويسعى النادي الأهلي، خلال الفترة الحالية للتعاقد مع مدير فني لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو.

ويتولى عماد النحاس حاليا مهمة القيادة الفنية للمارد الأحمر بشكل مؤقت، منذ رحيل المدير الفني الإسباني للفريق خوسيه ريبيرو.

وكان النادي الأهلي، أعلن في أغسطس الماضي رحيل خوسيه ريبيرو، بعد الهزيمة من بيراميدز في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

ويستضيف فريق الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا عند الثامنة من مساء يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي وسيراميكا كليوباترا

الأهلي يحتل قبل المباراة المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط، فيما يحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الرابع برصيد 10 نقاط.

اقرأ أيضًا:

"تخطي هنري".. رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح أمام أتليتكو مدريد بدوري الأبطال

والده مدمن كحول وأصيب بمرض نادر.. قصة صعود كريستيانو وميسي إلى قمة كرة القدم