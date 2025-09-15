شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها نقل إمام عاشور للمستشفى بعد مباراة الأهلي وإنبي، ومواجهة محتملة بين بيراميدز وباريس سان جيرمان.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

نقل للمستشفى فورا.. تطورات الحالة الصحية لـ إمام عاشور وتدخل طبيب الأهلي

تعرض إمام عاشور، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، لوعكة صحية، خلال مشاركته، مع فريقه في مواجهة إنبي أمس الأحد.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"ضربة قوية للأهلي".. مصدر يكشف مدة غياب زيزو وموقفه من مواجهة الزمالك

اقترب أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، من الغياب عن مباراة القمة أمام الزمالك، بعد الإصابة التي تعرض لها في مواجهة الزمالك أمس.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

مواجهة محتملة بين بيراميدز وباريس سان جيرمان.. ما القصة؟

ضرب فريق بيراميدز موعدا مع أهلي جدة السعودي على كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ في بطولة كأس الإنتركونتيننتال (المباراة الثانية).. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"إنفيلد ضد إنفيلد".. المنافسان الأكثر غرابة في كرة القدم الإنجليزية

يشهد يوم السبت الموافق 20 سبتمبر خمس مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز في لندن، هناك مواجهة إكثر إثارة للاهتمام في العاصمة في مكان آخر، "الديربي" الذي طال انتظاره في الدور الثاني من تصفيات كأس الاتحاد الإنجليزي بين نادي إنفيلد إف سي من الدرجة الثامنة ونادي إنفيلد تاون من الدرجة السادسة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

هل يبدأ الصدام بين جون إدوارد ومجلس الإدارة؟.. الأزمة المالية تهدد مسيرة الزمالك

أزمة مالية قوية يعاني منها نادي الزمالك في الفترة الحالية، تهدد استقرار مسيرة الفريق الأول لكرة القدم في البطولات التي يشارك فيها.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل الأهلي أمام إنبي بالدوري؟ (كوميك)

وقع الأهلي في فخ التعادل للمرة الثالثة في بطولة الدوري المصري الممتاز، خلال الموسم الحالي، بعد التعادل مع إنبي أمس بهدف لكل فريق.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"بعد تعادل الأهلي".. أمير مرتضي منصور يثير الجدل بستوري على الإنستجرام

أثار أمير مرتضي منصور المشرف العام السابق على فريق الكرة بنادي الزمالك، الجدل بعد تعادل الأهلي مع إنبي في الدوري المصري الممتاز.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"دمرت مسيرتي".. تصريحات مثيرة من منافسة إيمان خليف عن لقائهم بالأولمبياد

كشفت الملاكمة الإيطالية أنجيلا كاريني عن الإساءات التي تعرضت لها خلال النزال المثير للجدل ضد الجزائرية إيمان خليف في أولمبياد باريس الماضية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

سقط أرضا.. مستر بيست يتلقى لكمة قوية من الأسطورة مايك تايسون (فيديو)

نشر نجم منصة "اليوتيوب" مستر بيست مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" ظهر فيه مع أسطورة الملاكمة مايك تايسون وتركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"تواصل مع طبيب صلاح".. شعر نجم اليونايتد يفتح باب السخرية على مواقع التواصل

لفت الدولي المغربي نصير مزراوي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، الأنظار خلال مشاركته في ديربي مانشستر أمام السيتي، والمقام بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا