"نجوم الأهلي الأبرز".. لاعبون اهتموا بالظهور على "تيك توك" عن الملاعب

في الآونة الأخيرة، تصدّر تطبيق "تيك توك" عناوين الأخبار في مصر، بعدما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من مشاهير المنصة بتهم تتعلق بنشر محتوى يتعارض مع القيم المجتمعية، وهو ما أثار جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل.

ورغم الجدل المحيط به، لا يزال "تيك توك" يحظى بشعبية جارفة، ويمثل مساحة مفتوحة للتعبير والمشاركة، استقطب خلالها عددًا كبيرًا من المستخدمين من مختلف الفئات، ومن بينهم نجوم كرة القدم المصرية الذين وجدوا في المنصة وسيلة جديدة للتواصل مع الجماهير بعد الابتعاد عن الملاعب أو حتى أثناء مسيرتهم الكروية.

وفي هذا التقرير، نسلط الضوء على أبرز لاعبي كرة القدم المصريين الذين أصبحوا نشطين على "تيك توك"، وكيف استطاعوا كسب ملايين المتابعين بمحتوى ترفيهي متنوع.

محمود وحيد - لاعب الأهلي سابقًا

يُعد محمود وحيد، لاعب الأهلي السابق، من أبرز اللاعبين الذين ظهروا في عدة فيديوهات على تيك توك. وقد حظيت فيديوهاته بانتشار واسع، لا سيما المقطع الذي جمعه مع "عم حارس"، عامل المهمات في النادي الأهلي، والذي نال تفاعلًا كبيرًا من الجمهور.

أحمد محسن - لاعب الإسماعيلي سابقًا

يُعرف أحمد محسن، لاعب الإسماعيلي السابق، بنشاطه الكبير على تيك توك، حيث اعتاد على نشر عدد كبير من الفيديوهات المتنوعة عبر حسابه الرسمي. وقد نجح في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة، إذ وصل عدد متابعيه إلى نحو 885 ألف متابع، وكان يحرص دائمًا على مشاركة لحظاته اليومية، مع جماهيره التي تتابعه.

أحمد الشيخ - لاعب الإسماعيلي الحالي

النجم أحمد الشيخ، لاعب الأهلي السابق والإسماعيلي الحالي، هو الآخر يمتلك حسابًا نشطًا على تيك توك، وقد وصل عدد متابعيه إلى ما يقرب من 973 ألف متابع، يشارك الشيخ جمهوره بالكثير من الفيديوهات، ويظهر في العديد من التحديات التي تلقى رواجًا على المنصة، ولكن عندما ذهب إلى نادي الإسماعيلي أغلق الحساب ولم يعد يظهر على منصة التيك توك.

إبراهيم شيكا - الزمالك سابقًا (رحمه الله)

اللاعب الراحل إبراهيم شيكا، نجم الزمالك السابق، كان من بين اللاعبين الذين ظهروا بكثافة على تيك توك قبل وفاته، وقد شارك عددًا من الفيديوهات التي لاقت تفاعلًا كبيرًا، وبقيت هذه المقاطع حاضرة في ذاكرة محبيه بعد رحيله قبل عدة أشهر.

رغم انتقال هؤلاء اللاعبين من الملاعب إلى العالم الرقمي، فإن تفاعلهم مع الجماهير عبر تيك توك يعكس قدرتهم على مواكبة التطورات التكنولوجية والبقاء في دائرة الضوء، ويظل تيك توك، رغم الجدل، وسيلة قوية للتواصل والتعبير لدى فئة كبيرة من الرياضيين والشباب في مصر.

