كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي الزمالك منذ قليل تعاقده بشكل رسمي، مع اللاعب الكيني بارون أوشينج، في صفقة انتقال حر، بعقد لمدة 4 سنوات.

ونشر الزمالك عبر حساباته الرسمية، على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فيديو لتقديم اللاعب، وكتب: "من أدغال نيروبي إلى ميت عقبة، رحبوا معنا بالوافد الجديد الكيني بارون أوشينج".

وحرص نادي الزمالك، على إظهار الطابع الأفريقي والثقافة الأفريقية خلال تقديم اللاعب، حيث قدم الفارس الأبيض اللاعب من داخل أحد الغابات، مستعينا بالذكاء الاصطناعي في تقديم اللاعب.

وفيديو تقديم اللاعب بدأ، بظهور غزالة داخل أحد الغابات يهجم عليا فهد داخل أحد الغابات، تحاول الغزالة في ذلك الوقت الهروب من الفهد.

ويظهر أوشينج مرتديا الزي الأفريقي، يمنع وصول الفهد إلى الغزالة، ثم يخضع له بعدما يخرج اللاعب صاحب ال 19 عاما قميص الزمالك أمامه، في إشارة إلى قوة هذا القميص.

وقبل نهاية الفيديو، حرص اللاعب صاحب ال 19 عاما، على توجيه رسالة إلى الجماهير قائلا: "احنا الملوك، احنا الزمالك".

ويذكر أن بارون أوشينج سيتم قيده تحت السن مع نادي الزمالك، حيث يبلغ اللاعب من العمر 19 عاما فقط.

وفي سياق متصل، يستعد الفارس الأبيض لملاقاة نظيره المصري البورسعيدي يوم السبت المقبل الموافق 13 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري المصري "دوري نايل".

أقرأ أيضًا:

الخطيب يوجه رسالة للاعبي الأهلي.. ويعلن مسؤولية وليد صلاح الدين عن الفريق

"في ذاكرتي للأبد".. مارسيل كولر يتغنى بالفترة التي قضاها داخل الأهلي



