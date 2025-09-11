كتب - محمد عبد السلام:

منذ انضمام نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي، تحولت حياته في المملكة إلى محور اهتمام وسائل الإعلام والمتابعين.

وإلى جانب العقد الذي وقعه مع النادي هذا الموسم، حصل رونالدو على قصر فخم للغاية يقع في حي المحمدية بالرياض، وتقدر قيمته بأكثر من 14 مليون يورو، ما جعله من بين أثمن العقارات التي يملكها النجم البرتغالي.

القصر الذي سيقيم فيه رونالدو مع عائلته يتميز بتصميم فاخر ومرافق متكاملة، يحتوي على ثماني غرف نوم، ومسبح بحجم أولمبي، إلى جانب ردهة استقبال فسيحة تتزين بشلالات داخلية، كما يضم مساحات خضراء واسعة، وثلاث فيلات إضافية ملاصقة لمبنى القصر الرئيسي.

الموقع الذي يقع فيه القصر يعد من أكثر مناطق الرياض رقيًا وهدوءًا، وهو قريب من ملعب نادي النصر، ومحيط به مجموعة من الخدمات مثل حمامات السباحة، ودور الحضانة، والعيادات الطبية، وصالات الألعاب الرياضية، إلى جانب عدد من أفخم المطاعم والمحال التجارية.

وقد كشفت تقارير صحفية أن القصر يضم إلى جانب مكان المعيشة الرئيسي ثلاث فيلات مستقلة، كما يتميز بتوفّر مرافق ترفيهية ورياضية متعددة، من بينها صالة بولينج، وصالات ألعاب رياضية (جيم)، وثلاثة مطاعم داخلية، بالإضافة إلى ملعب كرة قدم وآخر لكرة السلة، ما يعكس نمط حياة فاخر ينسجم مع مكانة اللاعب.

