كتب - نهى خورشيد

أطلق النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، ساعة جديدة مستوحاة من دوري أبطال أوروبا بالتعاون مع شركة الساعات السويسرية الفاخرة "هوبلو".

وتُعَدّ شركة هوبلو الشريك الرسمي لدوري أبطال أوروبا منذ عام 2015، إذ ظهرت علامتها التجارية في أكثر من 800 مباراة على لوحات الحكام الرابع.

وتميّزت الساعة الجديدة بإطار من التيتانيوم وواجهة باللون الأزرق مزينة بشعار دوري الأبطال المصغر، كما سيتم إصدارها بشكل محدود بسعر باهظ يبلغ 11,800 جنيه إسترليني (أي ما يقارب 800 ألف جنيه مصري).

كما تتميز الساعة أيضاً بسوار مزدوج من المطاط الأسود والجلد الأزرق المطبوع عليه شعار دوري أبطال أوروبا.

وفي سياق متصل، خاض مبابي صاحب الـ26 عاماً، 87 مباراة في البطولة الأوروبية الكبرى بقميص أندية مختلفة، سجل خلالها 55 هدفاً.